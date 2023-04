Soobin Hoàng Sơn, Cường Seven so tài với tuyển thủ bóng rổ Việt Nam

Ngày 8.4, giải bóng rổ The Global City 3x3 Basketball All-stars Cup do VBA phối hợp cùng CLB Saigon Heat tổ chức đã diễn ra thành công. Sự kiện có sự góp mặt và tranh tài ở nội dung bóng rổ 3 đấu 3 (3x3) của ca sĩ Soobin Hoàng Sơn (Nguyễn Hoàng Sơn), ca sĩ Cường Seven (Nguyễn Việt Cường), trưởng nhóm Da LAB Phương Kào (Trần Minh Phương) và ảo thuật gia Petey Majik Nguyễn.

Ca sĩ Soobin Hoàng Sơn (áo vàng) tự tin đi bóng

Ngoài các nghệ sĩ, khán giả đến xem trực tiếp sự kiện đã được thưởng thức màn trình diễn của 3 tuyển thủ bóng rổ Việt Nam là Võ Kim Bản, Nguyễn Huỳnh Phú Vinh và Trần Đăng Khoa cùng với thủ quân CLB Saigon Heat - Tim Waale. Vì thường xuyên tập luyện thể thao, các nghệ sĩ giữ được sự tự tin trước các tay ném chuyên nghiệp, đồng thời làm mãn nhãn khán giả bởi nhiều tình huống bóng đẹp mắt, bất ngờ.

Thần thái chơi bóng không khác gì một cầu thủ chuyên nghiệp của ca sĩ Cường Seven

Trên thế giới, sự kiện bóng rổ All-stars là sự kiện hấp dẫn, được tổ chức bên lề các giải đấu với sự góp mặt của các ngôi sao bóng rổ và nhiều nghệ sĩ từ lĩnh vực khác. Bên cạnh các trận đấu bóng rổ ở sự kiện The Global City 3x3 Basketball All-stars Cup lần này, các tiết mục nhảy cổ động, phần thi ném 3 điểm, trò chơi dành cho khán giả, trình diễn nhạc nước và màn biểu diễn sôi động của các nghệ sĩ khách mời cũng gây thích thú.