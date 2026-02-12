Card đồ họa bất ngờ giảm giá mạnh giữa lúc nhu cầu AI tăng cao

Theo dữ liệu mới nhất từ Tom’s Hardware, thị trường card đồ họa tại Mỹ đang chứng kiến một đợt điều chỉnh giá mạnh trên diện rộng. Bất chấp việc nhu cầu phần cứng phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) vẫn tăng cao, giá bán lẻ của nhiều mẫu GPU từ ba nhà sản xuất lớn - Nvidia, AMD và Intel hiện ở mức thấp nhất kể từ đầu năm 2026.

Ở phân khúc cao cấp, Nvidia đã giảm giá đáng kể cho dòng RTX 40 Series mới. Cụ thể, RTX 4080 Super (16 GB) được ghi nhận có giá 999 USD, thấp hơn 200 USD so với giá bán lẻ đề xuất (MSRP). RTX 4070 Super (12 GB) hiện có giá 599 USD, trong khi RTX 4070 đang dao động quanh mức 549 USD. Đối với người dùng phổ thông, các phiên bản RTX 4060 và RTX 4060 Ti có giá lần lượt là 279 USD và 379 USD, giảm nhẹ so với đầu năm.

Trong năm qua, giá GPU biến động mạnh do tác động từ AI, nhưng hiện nhiều mẫu đã giảm sâu, mang lại cơ hội mua sắm tốt hơn cho người dùng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TOMSHARDWARE

AMD cũng không đứng ngoài cuộc đua giảm giá. RX 7800 XT (16 GB), một trong những mẫu RDNA 3 chủ lực của hãng, hiện được bán với giá 479 USD. RX 7700 XT giảm còn 399 USD. Các mẫu tầm trung và phổ thông như RX 6700 XT, RX 7600 và RX 6600 cũng lần lượt có mức giá hấp dẫn từ 199 USD đến 349 USD tùy mẫu và bộ nhớ. Những điều chỉnh này giúp GPU AMD cạnh tranh tốt hơn với Nvidia trong phân khúc hiệu năng/giá.

Intel, với dòng sản phẩm Arc vẫn đang trong giai đoạn xây dựng thị phần, tiếp tục duy trì mức giá cạnh tranh. Arc A770 (16 GB) hiện được bán với giá 329 USD, còn Arc A750 (8 GB) có giá 199 USD. Dù không nổi bật về hiệu suất so với đối thủ, giá thành của các mẫu Arc giúp chúng trở thành lựa chọn đáng cân nhắc với người dùng cần GPU giá rẻ cho các tác vụ phổ thông và một số game esports.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các mức giá trên có thể thay đổi nhanh chóng tùy thuộc vào tình trạng tồn kho và chính sách từ nhà phân phối. Việc theo dõi thường xuyên các nền tảng thương mại điện tử là cần thiết nếu người tiêu dùng muốn tận dụng các cơ hội mua GPU với giá tốt.

Trong khi các dòng GPU cao cấp từng bị đẩy giá do làn sóng AI đang trở nên dễ tiếp cận hơn, tình hình thị trường vẫn tiềm ẩn rủi ro tăng giá trở lại nếu nguồn cung bị gián đoạn hoặc nhu cầu phục hồi mạnh từ khu vực doanh nghiệp. Tuy vậy, đợt giảm giá hiện tại là một cơ hội hiếm có để người dùng phổ thông nâng cấp hệ thống với chi phí hợp lý hơn.