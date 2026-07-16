Card đồ họa ra mắt năm 2021 bất ngờ 'hồi sinh' giữa làn sóng AI

Nhu cầu AI khiến card đồ họa đời cũ có cơ hội xuất hiện lại trên thị trường

Sau nhiều tháng xuất hiện dưới dạng tin đồn và hàng bán lẻ, mẫu card đồ họa GeForce RTX 3060 đang chính thức quay trở lại thị trường thông qua các đối tác của Nvidia. Palit là hãng đầu tiên công bố mẫu GeForce RTX 3060 Infinity 2 OC, trong khi MSI đã đưa các phiên bản RTX 3060 mới lên kệ tại một số nhà bán lẻ. Gainward cũng giới thiệu các mẫu RTX 3060 mới ở một số thị trường châu Á. Theo nhiều nguồn tin trong chuỗi cung ứng, ASUS, Colorful và GALAX cũng nằm trong nhóm đối tác nhận thêm GPU RTX 3060 để tiếp tục sản xuất.

Diễn biến này gây chú ý bởi RTX 3060 được Nvidia ra mắt từ đầu năm 2021 và từng được xem là đã hoàn thành vòng đời khi các thế hệ RTX 40 và RTX 50 lần lượt xuất hiện. Thay vì chỉ xả hàng tồn kho, các thông tin gần đây cho thấy Nvidia đã cung cấp thêm GPU để các đối tác lắp ráp card đồ họa mới, đánh dấu sự trở lại hiếm thấy của một sản phẩm đã ra mắt cách đây khoảng 5 năm.

Lợi thế 12 GB VRAM giúp RTX 3060 vẫn đáp ứng tốt nhiều trò chơi và một số tác vụ AI cục bộ hiện nay ẢNH: PALIT

Nguyên nhân chủ yếu đến từ làn sóng AI. Nhu cầu khổng lồ đối với GPU phục vụ trung tâm dữ liệu và AI tạo sinh đã tạo áp lực lên chuỗi cung ứng, đặc biệt là nguồn bộ nhớ dành cho các GPU thế hệ mới. Trong bối cảnh đó, RTX 3060 sử dụng bộ nhớ GDDR6 cùng nền tảng sản xuất đã ổn định trở thành giải pháp giúp bổ sung nguồn cung ở phân khúc phổ thông với chi phí thấp hơn.

Dù sử dụng kiến trúc Ampere, RTX 3060 vẫn có một lợi thế đáng chú ý là 12 GB VRAM. Dung lượng bộ nhớ này lớn hơn một số mẫu GPU phổ thông mới chỉ được trang bị 8 GB VRAM, giúp card phù hợp hơn với các tựa game hiện đại ở độ phân giải 1.080p hoặc một số tác vụ AI cục bộ và sáng tạo nội dung cần nhiều bộ nhớ đồ họa. Đây cũng là lý do XDA cho rằng RTX 3060 vẫn có sức hút nhất định ở phân khúc giá khoảng 329 USD, dù đã thuộc thế hệ cũ.

Tuy nhiên, RTX 3060 không phải là lựa chọn vượt trội so với GPU đời mới. Các mẫu thuộc kiến trúc Blackwell như RTX 5060 vẫn sở hữu hiệu năng cao hơn, khả năng tiết kiệm điện tốt hơn và hỗ trợ các công nghệ mới như DLSS 4 hay Multi Frame Generation. Việc RTX 3060 được sản xuất trở lại vì thế phản ánh nhiều hơn sự thay đổi của thị trường và chuỗi cung ứng dưới tác động của AI, thay vì sự đảo ngược về mặt công nghệ giữa các thế hệ GPU.