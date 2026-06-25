Vì sao nâng cấp card đồ họa không còn hấp dẫn như 10 năm trước?

Theo TechSpot, trong nhiều năm qua, việc nâng cấp card đồ họa (GPU) là một trong những khoản đầu tư hấp dẫn nhất với game thủ PC. Chỉ sau một hoặc hai thế hệ sản phẩm, người dùng có thể nhận được mức tăng hiệu năng đáng kể, đủ để trải nghiệm các tựa game mới với thiết lập đồ họa cao hơn hoặc độ phân giải lớn hơn.

Tuy nhiên, thị trường GPU hiện nay đã thay đổi đáng kể so với giai đoạn cách nay khoảng một thập niên. Điều này khiến nhiều người dùng không còn cảm thấy việc nâng cấp card đồ họa mang lại giá trị rõ rệt như trước.

Một trong những nguyên nhân lớn nhất là tốc độ cải thiện hiệu năng giữa các thế hệ GPU đã chậm lại. Trong giai đoạn từ GTX 700 đến GTX 1000, người dùng thường chứng kiến những bước nhảy hiệu năng lớn chỉ sau vài năm. Ngày nay, mức tăng giữa hai thế hệ sản phẩm cùng phân khúc thường khiêm tốn hơn, khiến nhiều game thủ khó tìm thấy lý do đủ thuyết phục để nâng cấp.

Card đồ họa hiện nay vẫn mạnh hơn qua từng thế hệ, nhưng mức tăng hiệu năng giảm dần trong khi giá bán và chu kỳ nâng cấp đều kéo dài ẢNH: TẠO BỞI AI

Bên cạnh đó, tuổi thọ thực tế của phần cứng cũng kéo dài hơn. Một card đồ họa tầm trung ra mắt cách nay vài năm vẫn có thể đáp ứng phần lớn nhu cầu chơi game ở độ phân giải 1.080p hoặc 1.440p. Khi phần cứng cũ vẫn hoạt động tốt, động lực thay thế bằng sản phẩm mới tự nhiên giảm đi.

Chi phí sản xuất chip tiên tiến ngày càng tăng cũng là yếu tố quan trọng. Các tiến trình sản xuất hiện đại đòi hỏi khoản đầu tư lớn hơn đáng kể so với trước đây. Điều đó góp phần đẩy giá bán GPU lên cao trong khi mức cải thiện hiệu năng không tăng tương ứng. Với nhiều người dùng, số tiền phải bỏ ra cho một lần nâng cấp hiện nay lớn hơn đáng kể so với giá trị nhận được.

Trong khi đó, các hãng sản xuất đang chuyển hướng sang những công nghệ bổ trợ như DLSS, Frame Generation hay các giải pháp tăng tốc bằng AI. Thay vì chỉ tập trung vào sức mạnh phần cứng thuần túy, các thế hệ GPU mới ngày càng được quảng bá thông qua các tính năng phần mềm và trí tuệ nhân tạo.

TechSpot cho rằng đây cũng là một phần lý do khiến cộng đồng game thủ có cảm giác mình không còn là ưu tiên hàng đầu của Nvidia. Khi AI và trung tâm dữ liệu mang lại doanh thu cùng biên lợi nhuận cao hơn nhiều, thị trường gaming khó giữ được vị trí trung tâm như trước.

Dù vậy, điều đó không đồng nghĩa Nvidia hay các nhà sản xuất GPU đang rời bỏ game thủ. Thay vào đó, ngành công nghiệp card đồ họa đang bước vào giai đoạn trưởng thành hơn, nơi những bước tiến lớn về hiệu năng trở nên khó khăn và tốn kém hơn nhiều so với 10 năm trước.