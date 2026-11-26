Billboard Canada trao giải cho Cardi B tại lễ vinh danh Women in Music, diễn ra ở Rebel, Toronto hôm 24.11. Sự kiện quy tụ các nghệ sĩ và đại diện ngành âm nhạc nhằm tôn vinh những phụ nữ có ảnh hưởng trong lĩnh vực này. Năm 2020, nữ rapper 9X từng được Billboard vinh danh là Người phụ nữ của năm.

Dấu ấn của Cardi B trong làng nhạc quốc tế

Danh hiệu mới ghi nhận dấu ấn của Cardi B tại cả Canada và Mỹ. Cô có 46 ca khúc từng góp mặt trên bảng xếp hạng Billboard Canadian Hot 100, trong đó có 8 ca khúc lọt vào top 10. Tại Mỹ, cô là nữ rapper đầu tiên có nhiều ca khúc đứng đầu Billboard Hot 100 và cũng là nữ nghệ sĩ solo đầu tiên giành giải Grammy ở hạng mục Album rap xuất sắc nhất.

Billboard Canada vinh danh Cardi B sau một năm ghi dấu với nhiều cột mốc đáng tự hào trong sự nghiệp và cuộc sống Ảnh: Reuters

Trong bài phát biểu nhận giải, Cardi B nhìn lại một năm với nhiều dấu mốc trong sự nghiệp và cuộc sống. Cô đón con thứ tư, lần đầu thực hiện chuyến lưu diễn tại các nhà thi đấu với vai trò nghệ sĩ chính và bắt đầu kinh doanh sản phẩm chăm sóc tóc. "Năm nay nhắc tôi nhớ mình là ai", Cardi B nói trước khán giả. Cô cảm ơn Billboard đã ghi nhận những thành quả của mình và xúc động khi nhắc đến sự ủng hộ của ca sĩ Summer Walker, người cũng được vinh danh tại buổi lễ. Missy Elliott, Lizzo, Charlamagne tha God và quản lý của Cardi B, Patience Foster, đã gửi những lời chúc mừng qua video.

Cardi B được khán giả Mỹ biết đến qua chương trình truyền hình thực tế Love & Hip Hop: New York trước khi tạo bước đột phá trong âm nhạc với bản hit Bodak Yellow, ca khúc đứng đầu Billboard Hot 100 năm 2017. Cả hai album của nữ rapper, Invasion of Privacy (2018) và Am I the Drama? (2025) đều ra mắt ở vị trí số một trên Billboard 200. Riêng album thứ hai đạt 200.000 đơn vị album tương đương tại Mỹ trong tuần đầu phát hành. Theo ước tính của Celebrity Net Worth được tạp chí Parade dẫn lại, tài sản ròng của Cardi B vào khoảng 100 triệu USD tính đến năm 2026.

Billboard Canada Women in Music lần đầu được tổ chức tại Toronto năm 2024 nhằm tôn vinh đóng góp của phụ nữ trong ngành âm nhạc, từ nghệ sĩ biểu diễn đến những người làm công tác quản lý, xuất bản âm nhạc và sản xuất chương trình. Tại lễ trao giải đầu tiên, ca sĩ Charlotte Cardin được vinh danh là Nữ nghệ sĩ của năm, còn Alanis Morissette nhận giải Biểu tượng. Năm 2026, ở lần tổ chức thứ ba, Billboard Canada lần đầu trao danh hiệu Nữ nghệ sĩ toàn cầu của năm cho Cardi B, ghi nhận những thành tựu và sức ảnh hưởng của cô tại Canada cũng như trên thế giới.