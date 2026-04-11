Chồng cũ yêu cầu Cardi B xét nghiệm ADN cho các con

Nguyễn Quang Hải
11/04/2026 18:43 GMT+7

Căng thẳng ly hôn kéo dài giữa Cardi B và chồng cũ Offset tiếp tục 'leo thang' khi nam rapper bất ngờ yêu cầu tòa án tiến hành xét nghiệm ADN đối với các con của nữ ca sĩ, làm dấy lên làn sóng tranh cãi trong dư luận, TMZ đưa tin ngày 10.4.

Theo các tài liệu mới được công bố từ tòa án, vụ việc xảy ra vào cuối tháng 2.2026. Trong bối cảnh hai bên vẫn đang giằng co trong quá trình ly hôn, Offset đã nộp đơn yêu cầu xác minh quan hệ huyết thống đối với đứa trẻ mới sinh của vợ cũ.

Động thái yêu cầu xét nghiệm ADN của Offset được xem là bước ngoặt mới, đẩy vụ ly hôn thêm căng thẳng

Yêu cầu xét nghiệm ADN đẩy 'drama' ly hôn lên cao trào

Cụ thể, nam rapper đề nghị tòa án tiến hành xét nghiệm ADN nhằm xác định liệu đứa trẻ mà Cardi B sinh cùng bạn trai mới - cầu thủ bóng bầu dục Stefon Diggs, có phải con ruột của mình hay không. Yêu cầu này được cho là xuất phát từ những nghi ngờ kéo dài liên quan đến đời sống cá nhân của nữ ca sĩ.

Dù hồ sơ không ghi rõ ngày sinh của từng đứa trẻ, nhưng có nhắc đến một em bé sơ sinh. Nhiều người cho rằng chi tiết này đang nói đến cậu con trai mà Cardi B mới chào đón hồi tháng 11.2025. Tuy nhiên, thẩm phán đã bác bỏ yêu cầu xét nghiệm ADN đối với đứa trẻ này. Dẫu vậy, tòa án lại chấp thuận một đề nghị khác của Offset, cho phép tiến hành xét nghiệm ADN đối với một người con khác của cặp đôi.

Để hạn chế căng thẳng leo thang, tòa án đồng thời ban hành lệnh cấm hai bên công khai chỉ trích nhau trên mạng xã hội hoặc trong các cuộc phỏng vấn.

Gia đình đông con của Cardi B tiếp tục đón thêm thành viên mới vào tháng 11.2025, khi nữ rapper hạ sinh em bé thứ tư

Vụ việc lần này được xem là diễn biến mới nhất trong mối quan hệ đầy sóng gió kéo dài gần 7 năm giữa hai nghệ sĩ. Cardi B và Offset kết hôn vào năm 2017 và từng được xem là cặp đôi đình đám của làng nhạc hip hop.

Tuy nhiên, hôn nhân của họ liên tục gặp trục trặc do những bê bối ngoại tình của nam rapper. Năm 2020, Cardi B từng nộp đơn ly hôn nhưng sau đó rút lại và cho đối phương cơ hội. Đến tháng 7.2024, nữ rapper tiếp tục đệ đơn ly hôn lần hai sau khi không thể hàn gắn. Chỉ một ngày sau đó, cô thông báo đang mang thai đứa con thứ ba của cả hai. Dù chào đón thêm thành viên mới vào tháng 9 cùng năm, cuộc hôn nhân của họ vẫn không thể cứu vãn.

Sau khi chia tay, Cardi B nhanh chóng bắt đầu mối quan hệ mới với Stefon Diggs, ngôi sao bóng bầu dục tại NFL. Cặp đôi công khai tình cảm vào tháng 5.2025 và được cho là đã có con chung vào cuối năm.

Dù từng vướng tin đồn rạn nứt vào đầu năm 2026, Stefon Diggs gần đây đã xuất hiện tại một buổi biểu diễn của Cardi B, phần nào xóa tan nghi vấn chia tay.

Cardi B đang tận hưởng cuộc sống mới bên cạnh bạn trai Stefon Diggs

Hiện tại, vụ ly hôn giữa Cardi B và Offset vẫn chưa thể khép lại do những tranh chấp liên quan đến tài sản và nghĩa vụ tài chính. Động thái yêu cầu xét nghiệm ADN của nam rapper được cho là sẽ khiến tình hình thêm căng thẳng.

Từ một cặp đôi từng được ngưỡng mộ, cả hai giờ đây đối đầu tại tòa, thậm chí kéo cả con cái vào vòng xoáy tranh chấp. Giới quan sát nhận định, với những diễn biến hiện tại, vụ việc này khó có thể sớm đi đến hồi kết.

