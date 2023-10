Casemiro vẫn ở lại Brazil, HLV Erik ten Hag phải xoay xở để CLB M.U vượt khó

Casemiro thi đấu 2 trận cho đội tuyển Brazil tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, gồm trận hòa Venezuela 1-1 ngày 13.10 và thua Uruguay 0-2 ngày 18.10. Cả 2 trận này tiền vệ của CLB M.U đều không để lại dấu ấn nào đáng kể. Anh xin thay ra ở phút 79 trận gặp Venezuela, trong khi thi đấu suốt 90 phút ở trận gặp đội Uruguay.

Casemiro vẫn là cầu thủ rất quan trọng của M.U dù không có phong độ tốt nhất từ đầu mùa AFP

"CLB M.U có thể xác nhận Casemiro vẫn ở lại Brazil vì một vài vấn đề nhỏ xảy ra sau khi anh thi đấu cho đội tuyển. Casemiro sẽ vắng mặt ở chuyến thi đấu trên sân khách gặp CLB Sheffield United tại giải Ngoại hạng Anh vào cuối tuần này", thông báo của CLB M.U cho biết.

Hiện chưa rõ khi nào Casemiro sẽ trở lại CLB M.U, do tuần sau cầu thủ 31 tuổi này cũng vắng mặt ở trận then chốt gặp FC Copenhagen tại lượt thứ 3 vòng bảng giải Champions League vì án thẻ phạt. Nhiều khả năng Casemiro chỉ trở lại M.U trước trận derby Manchester gặp Man City tại sân Old Trafford vào ngày 29.10.

Vắng Casemiro là cú sốc cho HLV Erik ten Hag, bởi hiện nhiều ngôi sao khác của CLB M.U cũng chấn thương nghỉ thi đấu. Hôm thứ năm (19.10), bộ đôi cầu thủ đang chấn thương Sofyan Amrabat và Sergio Reguilon kịp trở lại tập luyện. Tuy nhiên, khả năng ra sân của 2 cầu thủ này vào cuối tuần khi M.U gặp Sheffield United lúc 2 giờ ngày 22.10 vẫn bỏ ngỏ.

Tiền đạo Rasmus Hojlund cũng đang bị chấn thương khi thi đấu cho đội tuyển Đan Mạch trong trận gặp San Marino tại vòng loại EURO 2024. Nhưng ngôi sao trị giá 72 triệu bảng này kịp trở lại tập luyện cùng CLB M.U ngày 19.10. Rasmus Hojlund hiện ghi 3 bàn sau 8 trận cho CLB M.U.

Vắng Casemiro là cú sốc cho HLV Erik ten Hag AFP

Jadon Sancho tiếp tục từ chối xin lỗi HLV Erik ten Hag và bị CLB M.U gạch tên AFP

Trong khi đó, cơ hội để tiền vệ ngôi sao Jadon Sancho quay trở lại đội hình CLB M.U thi đấu ở mùa giải này chính thức không còn nữa. Jadon Sancho tiếp tục từ chối nói xin lỗi HLV Erik ten Hag nên bị CLB M.U gạch tên khỏi danh sách mùa giải 2023 - 2024.

CLB M.U đang trải qua giai đoạn hết sức khó khăn từ đầu mùa khi thua 6 trong 11 trận trên mọi đấu trường. Họ chỉ tìm lại chút niềm tin nhờ trận thắng gần đây trước CLB Brentford với tỷ số 2-1 do công tiền vệ McTominay ghi 2 bàn các phút 90+3 và 90+7. Nếu vượt khó được về mặt lực lượng và thắng tiếp Sheffield United cuối tuần này, CLB M.U mới có thể tìm ra con đường trở lại tốp trên ở giải Ngoại hạng Anh. "Quỷ đỏ" thành Manchester đang xếp thứ 10 với 12 điểm sau 8 trận.