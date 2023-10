HLV Mourinho lên tiếng trước tin đồn chia tay AS Roma

HLV Mourinho đang ở năm cuối hợp đồng với AS Roma. Tin đồn nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chia tay đội bóng thành Rome vào cuối mùa đang rộ lên thời gian gần đây. Trong đó, điểm đến tiềm năng nhất là tại Ả Rập Xê Út hoặc trở thành ứng cử viên thay thế HLV Ancelotti tại Real Madrid.

HLV Mourinho đang lựa chọn khả năng chia tay AS Roma AFP

Theo tờ MailOnline (Anh): "Một CLB đang chơi tại giải Saudi Pro League (Ả Rập Xê Út) sẵn sàng chiêu mộ và chi cho HLV Mourinho mức lương "khủng": 104 triệu bảng cho bản hợp đồng 2 năm. Nếu HLV Mourinho đến Ả Rập Xê Út, điều này sẽ được xem là cú hích rất mạnh để tiếp tục nâng tầm giải đấu".

Trong khi đó, tờ Mundo Deportivo (Tây Ban Nha) vừa tiết lộ, Chủ tịch CLB Real Madrid, ông Florentino Perez muốn đưa HLV Mourinho trở lại đội bóng, nếu HLV Ancelotti chia tay vào cuối mùa để đến dẫn dắt đội tuyển Brazil.

Đầu mùa giải 2023 - 2024, HLV Mourinho từng từ chối cơ hội đến Ả Rập Xê Út làm việc khi cũng nhận đề nghị mức lương rất khủng. Lý do vì ông giữ lời hứa ở lại với ban lãnh đạo AS Roma, các cầu thủ và giới CĐV.

Tuy nhiên, gần đây HLV Mourinho lại thổ lộ: "Tôi đang tập trung vào AS Roma và tôi sẽ cống hiến hết mình cho đến ngày cuối cùng ở đây. Không ai biết trước được tương lai nhưng tôi tin chắc một ngày nào đó tôi sẽ huấn luyện ở Ả Rập Xê Út. Tôi không biết khi nào, nhưng tôi chắc chắn sẽ làm điều đó".

HLV Mourinho đã mở ra khả năng đến Ả Rập Xê Út AFP

Nhà báo Gianluca Di Marzio của kênh Sky Sports (Ý) cũng xác nhận: "Cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng của HLV Mourinho với AS Roma sẽ không diễn ra dù đội bóng đạt bất cứ kết quả nào ở mùa giải hiện nay. HLV Mourinho sẽ ra đi vào tháng 6.2024 khi hợp đồng hết hạn. Ông ấy đang có những dự định mới và sẽ không gắn bó tiếp với AS Roma".

HLV Mourinho và AS Roma vừa tìm lại chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trên mọi mặt trận, sau các kết quả sa sút ở giải Serie A (Ý) giai đoạn đầu mùa. AS Roma hiện vươn lên vị trí thứ 10 ở giải Serie A với 11 điểm sau 8 trận và xếp thứ nhì tại vòng bảng giải Europa League với 6 điểm (xếp sau Slavia Prague của CH Czech do kém hiệu số). Cuối tuần này, AS Roma gặp Monza trên sân nhà ở vòng 9 giải Serie A lúc 17 giờ 30 ngày 22.10.