HLV Mourinho tuyên bố vì AS Roma nên từ chối mức lương khổng lồ 30 triệu euro/năm

"Tôi không sợ áp lực, tiếng huýt sáo chế giễu hay tiếng la ó. Cho đến ngày 30.6 năm sau, tôi vẫn ở đây để chiến đấu cho AS Roma. Trừ khi chỉ một người có thể bảo tôi dừng lại, đó là ông Dan Friedkin (Chủ tịch CLB AS Roma). Cách đây gần 3 tháng, tôi đã nhận đề nghị hậu hĩnh nhất cho 1 HLV, nhưng tôi đã từ chối vì giữ lời hứa với các CĐV, ban lãnh đạo, cầu thủ AS Roma. Tôi nói với họ rằng, tôi ở lại. Do đó, tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cho AS Roma", HLV Mourinho chia sẻ, trong cuộc họp báo trước trận đấu AS Roma gặp Frosinone lúc 1 giờ 45 ngày 2.10.

HLV Mourinho AFP

Theo nhà báo chuyên gia săn thông tin chuyển nhượng Fabrizio Romano: "HLV Mourinho đã từ chối đến 3 lần lời đề nghị từ CLB Al Hilal ở Ả Rập Xê Út, với mức lương lên đến 30 triệu euro/năm sau thuế. Đó là mức lương cao nhất thế giới cho 1 HLV".

AS Roma đang trải qua khởi đầu mùa giải tệ hại nhất lịch sử, khi chỉ có 1 chiến thắng tại giải Serie A, còn lại 2 hòa và 3 thua. Với vỏn vẹn 5 điểm, đội bóng thành Rome đang xếp tận vị trí thứ 16, chỉ hơn nhóm rớt hạng 2 điểm. Tại vòng bảng giải Europa League, AS Roma ra quân với trận thắng sít sao Sheriff Tiraspol (Moldova) 2-1 trên sân khách.

"Chúng tôi phải thắng", HLV Mourinho nói dứt khoát, khi thảo luận về trận đấu tiếp theo AS Roma gặp Frosinone.

"Chúng tôi không tìm lời bào chữa hay trốn tránh trách nhiệm. Chúng tôi đã chơi 3 trận trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa với các kết quả không tốt. Điều này có thể hiểu được, vì thời điểm chuyển nhượng luôn gây áp lực cho cầu thủ. Tuy nhiên, tôi nghĩ áp lực đó đã biến mất khi thị trường đóng cửa. Chúng tôi đã có các kết quả tích cực trước Empoli (thắng 7-0) và tại Europa League (thắng Sheriff Tiraspol).

Trong điều kiện như vậy, đáng lẽ mọi thứ sẽ tiếp tục tốt hơn. Thế nhưng, thực tế mọi thứ xảy ra ngược lại, chúng tôi đã hòa Torino (1-1) và thua Genoa (1-4), vì nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan khác nhau", HLV Mourinho chia sẻ thêm.

HLV Mourinho đang chịu áp lực lớn trước các kết quả sa sút của AS Roma, dù đã được tăng cường lực lượng đáng kể trong mùa hè AFP

Theo báo chí Ý, sau khi CLB AS Roma trở về Trung tâm tập luyện Trigoria từ trận thua sốc Genoa 1-4 ngày 29.9, HLV Mourinho đã dành nhiều giờ để nói chuyện với các cầu thủ, phân tích và tìm hiểu nguyên nhân vì sao cả đội chơi sa sút, trong lúc mọi dự báo sẽ tiến bộ hơn.

Trang Il Messaggero (Ý) cho biết: "Chủ tịch CLB AS Roma, tỉ phú Dan Friedkin vẫn đặt niềm tin tuyệt đối vào HLV Mourinho. Vị tỉ phú người Mỹ cũng trở lại Trigoria để động viên các cầu thủ và HLV, ông luôn có niềm tin đội nhà sẽ sớm xoay chuyển tình thế để trở lại cuộc đua tốp 4 ở Serie A".