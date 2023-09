CĐV AS Roma kêu gọi sa thải HLV Mourinho sau trận thua sốc

Theo trang LaRoma24.it, ngay sau trận thua tệ hại trên sân Luigi Ferraris của Genoa, các cầu thủ AS Roma và HLV Mourinho đã có cuộc gặp với các CĐV đi theo ủng hộ đội bóng. Một động thái được xem là nói lời xin lỗi. Tuy nhiên, các CĐV AS Roma đã chỉ trích các cầu thủ, đòi HLV Mourinho từ chức.

Sự thất vọng của HLV Mourinho AFP

"Hãy thể hiện sự tôn trọng với chúng tôi", "Hãy cho chúng tôi xem vài bàn thắng" và "Đủ rồi", giới CĐV AS Roma hô vang trước các cầu thủ và HLV Mourinho.

Các cầu thủ AS Roma thể hiện một lối chơi tệ hại và tinh thần sa sút khó tin. Họ để Genoa sớm mở tỷ số ngay phút thứ 4 do công Gudmundsson ghi. Cristante gỡ hòa 1-1 ở phút 22. Tuy nhiên, cuối hiệp 1 Genoa nâng tỷ số lên 2-1 do Retegui thực hiện, trước khi ghi 2 bàn nữa trong hiệp 2 do công Thorsby và Messias, để nhấn chìm AS Roma với chiến thắng 4-1.

Trận thua sốc này khiến AS Roma mới có 5 điểm sau 6 trận tại Serie A và đang xếp ở nhóm cuối bảng tận vị trí thứ 16. Họ mới có 1 chiến thắng, 2 hòa và nhận đến 3 trận thua.

Ngôi sao Dybala (phải) không thể giúp AS Roma thoát trận thua sốc AFP

"Đây là sự thật, khởi đầu mùa giải này tệ hại nhất trong lịch sử của AS Roma và cũng với cả tôi, trong tư cách là một HLV hàng đầu. Nhưng cũng là sự thật, AS Roma chưa bao giờ có cơ hội chơi 2 trận chung kết Cúp châu Âu liên tiếp trong lịch sử của họ cho đến khi tôi có mặt", HLV Mourinho bày tỏ với báo chí Ý.

Theo HLV Mourinho, các cầu thủ AS Roma phải sớm quay lại làm việc cật lực để vượt qua khó khăn. Trước mắt, họ cần phải thắng Frosinone trong trận đấu ngày 1.10 trên sân nhà ở vòng tiếp theo Serie A.