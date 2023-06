Cắt điện chiếu sáng, ưu tiên điện cho sản xuất

Nằm trong số địa phương có nhiều khu công nghiệp, nhu cầu tiêu thụ điện rất cao, tỉnh Bắc Giang đã triển khai nhiều giải pháp tiết kiệm điện để duy trì sản xuất. Cụ thể từ ngày 2.6, TP.Bắc Giang đã tắt bỏ toàn bộ hệ thống điện trang trí, chiếu sáng công cộng, giao thông, biển quảng cáo điện tử. Chính quyền các địa phương vận động cửa hàng, cửa hiệu, siêu thị, quầy hàng tiện ích… trên địa bàn cắt giảm điện chiếu sáng, trang trí, giảm sử dụng máy điều hòa nhiệt độ.



Ngày 5.6, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương đã chủ trì cuộc họp với gần 300 doanh nghiệp (DN) để điều chỉnh phương án cấp điện. Theo đó, Bắc Giang ưu tiên cấp điện cho sản xuất vào ban ngày, ban đêm cấp cho người dân. Phương án này được thực hiện từ ngày 6.6 và kéo dài trong 20 ngày. Các DN điều chỉnh lịch sản xuất theo lịch cấp điện trong suốt thời gian từ 7 giờ 45 đến 17 giờ hằng ngày. Đối với các DN có đơn hàng gấp thì đăng ký với cơ quan điện lực để được cấp điện ban đêm, chỉ sản xuất trong khung giờ từ 0 đến 5 giờ.

Ông Lê Quang Tiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, khẳng định tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp kêu gọi tiết kiệm điện. Đặc biệt, hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí ở các công viên, quảng trường đều được cắt giảm để tiết kiệm, ưu tiên tối đa điện cho sản xuất và sinh hoạt của người dân. "Chúng tôi đã lên kế hoạch thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện cụ thể ở các địa bàn. Trong bối cảnh thiếu điện hiện nay thì các cơ quan, đơn vị, DN và người dân cùng chia sẻ khó khăn. Thái Nguyên quyết tâm không để thiếu điện gây ách tắc sản xuất", ông Tiến nói.

Còn tại Quảng Ninh, địa phương này đã thành lập ban chỉ đạo cung ứng điện do một phó chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban để chỉ đạo, thống nhất và đồng bộ triển khai các giải pháp tiết giảm nhu cầu sử dụng điện một cách phù hợp, an toàn theo đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương. Mục tiêu của ban chỉ đạo là phải tìm ra các giải pháp tối ưu trong từng tình huống cụ thể để quản trị tình hình, giảm thiểu rủi ro tác động đến kinh tế - xã hội, an ninh trật tự do tình trạng thiếu điện hoặc phải cắt điện, tiết giảm điện gây ra.

Theo Bộ Công thương, từ ngày 22.5, thời điểm phát động tiết kiệm điện trên toàn quốc, đến nay cả nước có 55/63 tỉnh, thành ban hành các văn bản chỉ đạo đảm bảo cung ứng điện; xây dựng kế hoạch thực hiện tiết kiệm điện, sử dụng điện hiệu quả. Sản lượng điện tiết kiệm khoảng 20 triệu kWh/ngày, tương đương khoảng 2,5% điện năng tiêu thụ hằng ngày.