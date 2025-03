Cắt giảm 30% thời gian thủ tục hành chính năm nay

Các doanh nghiệp thủy sản kiến nghị cần có một cuộc "cách mạng" về chính sách như "khoán 10" cho kinh tế tư nhân ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

"Hiện tại, liên quan đến một số dự án (mới hoặc mở rộng sản xuất), doanh nghiệp phải xin phép từ ấp đến xã, huyện, tỉnh và thậm chí là Trung ương. Mất thời gian từ 3 - 5 năm, thậm chí là 10 năm, vẫn chưa được phê duyệt. Điều này không chỉ mất đi cơ hội đầu tư, cơ hội kinh doanh mà còn "bào mòn nhuệ khí" của doanh nghiệp. Kèm theo đó là rất nhiều thủ tục phức tạp về tiền đặt cọc bảo lãnh dự án, chứng minh nguồn vốn đầu tư… Sau khi đầy đủ, với thời gian dài 3 - 5 năm thì dự án mới được cấp giấy phép đầu tư. Vì thế, lãi vay ngân hàng thường rất lớn, đồng tiền mất giá khiến dự án đội vốn cao thêm", ông Nam dẫn chứng.



Theo ông Nam, sau khi đi vào hoạt động, hàng năm doanh nghiệp phải chịu nhiều đợt thanh tra, kiểm tra của nhiều cơ quan, từ phòng cháy chữa cháy, bảo hiểm xã hội, môi trường, an toàn thực phẩm, công nghệ… VASEP đề xuất xếp hạng doanh nghiệp theo loại A, B, C, D, E. Nếu các doanh nghiệp hạng E thì 6 tháng thanh kiểm tra 1 lần. Doanh nghiệp loại D có thể thanh kiểm tra mỗi năm 1 lần. Còn Loại C là 4 năm 1 lần, loại B là 7 năm và loại A là 10 năm 1 lần.

Cần triệt để cải cách công tác hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp tư nhân, tránh việc hoàn thuế quá chậm và kéo dài như hiện nay làm doanh nghiệp quy mô nhỏ cạn kiệt nguồn vốn kinh doanh. Việc xử lý vi phạm trong việc chậm hoàn thuế cũng cần được áp dụng công bằng, tương tự như việc doanh nghiệp chậm nộp thuế.