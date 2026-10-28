Cắt giảm hồ sơ, giấy tờ khi làm 8 thủ tục BHXH

Theo Quyết định số 3040/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, 8 thủ tục được tái cấu trúc liên quan đến những chế độ phổ biến như ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưởng BHXH một lần; giải quyết lương hưu, trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã; thay đổi hình thức hoặc nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng.

Người dân được giảm hồ sơ, giấy tờ khi làm 8 thủ tục BHXH ẢNH: NHẬT THỊNH

Các thủ tục còn lại gồm đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện và bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện; đăng ký tham gia BHYT; cấp, cấp lại, đổi và điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT.

Điểm mới đáng chú ý là người dân không phải kê khai lại những thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu được kết nối, chia sẻ.

Khi thực hiện thủ tục trực tuyến, hệ thống sẽ tự động truy xuất thông tin và điền vào biểu mẫu điện tử. Người dân, doanh nghiệp chỉ cần bổ sung những thông tin chưa có hoặc chưa khai thác được từ hệ thống.

Chẳng hạn, khi đăng ký tham gia BHYT hoặc đề nghị cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT, người tham gia không phải nộp bản chụp giấy tờ chứng minh để hưởng quyền lợi BHYT cao hơn nếu cơ quan BHXH đã khai thác được thông tin tương ứng.

Tương tự, thông tin khai sinh, khai tử có thể được xác minh qua dữ liệu hộ tịch điện tử khi giải quyết các chế độ hoặc đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, thay vì yêu cầu người dân cung cấp lại giấy tờ đã có trong hệ thống.

Sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử được trả qua VssID

Theo phương án mới, người dân thực hiện thủ tục trên Cổng Dịch vụ công quốc gia bằng tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2. Doanh nghiệp, tổ chức sử dụng tài khoản định danh điện tử theo quy định.

Sau khi người dân kê khai, hệ thống tự động kiểm tra, xác thực thông tin. Hồ sơ hợp lệ được tiếp nhận, chuyển xử lý; trường hợp thông tin thiếu hoặc chưa chính xác, người nộp sẽ được thông báo, hướng dẫn bổ sung.

Quy trình giải quyết gồm 5 bước, từ kê khai, xác thực dữ liệu, tiếp nhận hồ sơ đến thẩm định, giải quyết và trả kết quả điện tử.

Kết quả được gửi vào kho dữ liệu điện tử của cá nhân, tổ chức trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Riêng sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử còn được trả trên ứng dụng VssID, gửi qua email của người tham gia và đồng bộ với tài khoản VNeID mức độ 2.