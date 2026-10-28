Dùng số CCCD thay mã số BHXH: Người dân được lợi gì?

Theo BHXH Việt Nam, trong tiến trình chuyển đổi số, cơ quan này đang đẩy mạnh chuẩn hóa dữ liệu, tăng cường kết nối và đơn giản hóa các thủ tục hành chính.

Việc sử dụng số định danh cá nhân hoặc số CCCD trong quản lý thông tin, tra cứu và thực hiện các giao dịch liên quan đến BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) được kỳ vọng giúp người dân thuận tiện hơn khi tiếp cận các dịch vụ công.

Dùng số CCCD thay mã số BHXH giúp người dân giảm giấy tờ, hạn chế sai sót khi làm thủ tục ẢNH: THU HẰNG

Giảm giấy tờ, hạn chế sai sót khi làm thủ tục

Ông Phạm Đăng Khoa, Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số (BHXH Việt Nam), cho biết việc sử dụng thống nhất số định danh cá nhân hoặc số CCCD thay cho mã số BHXH mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính và sử dụng các dịch vụ công, trong đó có khám, chữa bệnh BHYT.

Trước đây, người dân có thể phải ghi nhớ và cung cấp nhiều thông tin khác nhau như mã số BHXH, mã thẻ BHYT và số định danh cá nhân. Khi các thông tin được thống nhất theo số định danh cá nhân, người dân chỉ cần sử dụng một mã định danh xuyên suốt trong các giao dịch liên quan.

"Người dân không phải nhớ nhiều mã số như trước mà chỉ cần nhớ số định danh cá nhân của mình. Khi kê khai thông tin theo yêu cầu của cơ quan nhà nước, thay vì phải cung cấp nhiều thông tin, người dân có thể sử dụng một số định danh thống nhất", ông Khoa cho biết.

Theo đại diện BHXH Việt Nam, việc giảm số lượng thông tin phải kê khai không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian mà còn hạn chế nhầm lẫn, giảm sai sót và nâng cao độ chính xác trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Không chỉ người dân được hưởng lợi, việc thống nhất thông tin định danh còn tạo điều kiện để các cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu.

Ông Khoa cho rằng, khi dữ liệu giữa các cơ quan được liên thông, cơ quan chức năng có thể từng bước cắt giảm những thành phần hồ sơ mà người dân đã cung cấp hoặc đã có trong hệ thống. Trên cơ sở đó, các quy trình nghiệp vụ cũng có thể được tái cấu trúc theo hướng đơn giản, thuận tiện hơn.

Đây là một trong những nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Bảo đảm quyền lợi trong quá trình chuyển đổi

Bên cạnh những thuận lợi, yêu cầu đặt ra trong quá trình chuyển đổi là phải bảo đảm tính chính xác, thống nhất của dữ liệu và không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT.

Theo ông Phạm Đăng Khoa, BHXH Việt Nam triển khai quá trình chuyển đổi theo từng giai đoạn, từ rà soát, bổ sung, hoàn thiện thông tin đến xây dựng hệ thống kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác minh, đối chiếu dữ liệu.

Trên cơ sở kết quả đối chiếu, những trường hợp có thông tin chính xác sẽ được chuyển sang sử dụng số định danh cá nhân hoặc số CCCD. Đối với các trường hợp thông tin chưa trùng khớp, cơ quan chức năng sẽ thực hiện rà soát, điều chỉnh trước khi chuyển đổi.

Ông Khoa nhấn mạnh, mục tiêu xuyên suốt là giữ nguyên các quyền lợi của người tham gia, bao gồm quá trình đã tham gia BHXH, các chế độ BHXH và quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT.

Để hạn chế rủi ro, quá trình chuyển đổi được thực hiện theo lộ trình, có kiểm thử trước khi triển khai đồng loạt. Cùng với đó, cơ quan chức năng thực hiện đối soát dữ liệu, sao lưu thông tin, xây dựng phương án dự phòng và chuẩn bị phương án xử lý các sự cố có thể phát sinh.

Theo ông Khoa, những bước này nhằm bảo đảm việc chuyển đổi được thực hiện an toàn, đồng thời không làm gián đoạn quá trình sử dụng các dịch vụ BHXH, BHYT của người dân.

Việc sử dụng số định danh cá nhân trong lĩnh vực BHXH, BHYT chỉ phát huy hiệu quả khi dữ liệu của người tham gia được cập nhật đầy đủ và chính xác. Do đó, người dân cần chủ động kiểm tra thông tin cá nhân, bảo đảm các dữ liệu như họ tên, ngày sinh, số định danh cá nhân và những thông tin liên quan được ghi nhận thống nhất.

Khi phát hiện thông tin sai lệch hoặc chưa khớp giữa các hệ thống, người tham gia nên liên hệ cơ quan BHXH hoặc đơn vị có thẩm quyền để được hướng dẫn rà soát, điều chỉnh.