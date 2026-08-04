Cắt giảm khoảng 40% thủ tục hành chính, cấp phép dược, mỹ phẩm

Theo Cục Quản lý dược (Bộ Y tế), lĩnh vực dược, mỹ phẩm hiện còn 75 thủ tục hành chính, cấp phép (50 thủ tục được giải quyết ở cấp Trung ương, 25 thủ tục ở địa phương). Số thủ tục này đã cắt giảm khoảng 40% so với 124 thủ tục trong các năm trước. Đến 1.1.2027, lộ trình phân cấp về địa phương tiếp tục được mở rộng thêm 16 thủ tục.

Trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm, 25/75 thủ tục hành chính đã phân cấp về địa phương

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Trong số các thủ tục hành chính, cấp phép thuộc lĩnh vực dược, mỹ phẩm, Bộ Y tế hiện cung cấp 47 dịch vụ công trực tuyến, trong đó 37 dịch vụ công toàn trình và 24 dịch vụ kết nối cổng thông tin một cửa quốc gia.

Việc cắt giảm thủ tục hành chính giúp giảm tầng nấc trung gian, rút ngắn thời gian xử lý và tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp. Mỗi quy định được thực thi có thể quyết định một chuyến thuốc kịp đến bệnh viện, rút ngắn thời gian người dân được tiếp cận thuốc an toàn, hợp lý.

Từ tháng 7.2023 đến nay, các thủ tục cấp, gia hạn, thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành thuốc nguyên liệu làm thuốc đã thực hiện trên hệ thống trực tuyến, chấm dứt cảnh nhân viên các doanh nghiệp phải xếp hàng từ sáng sớm để chờ nộp hồ sơ.

Hệ thống trực tuyến sẽ cảnh báo đỏ khi hồ sơ đó bị chậm tiến độ; xác định được cụ thể hồ sơ đó đang bị chậm trễ tại bộ phận nào, nhờ đó, Cục Quản lý dược kịp thời có giải pháp khắc phục.

Các doanh nghiệp đều theo dõi được tiến trình giải quyết hồ sơ, "giám sát" quá trình thẩm định, xử lý hồ sơ của cơ quan cấp phép.

Trong nước có trên 24.000 thuốc có giấy đăng ký lưu hành đang còn hiệu lực. Riêng trong năm 2025 - 2026, đã có các vắc xin, thuốc, sinh phẩm mới cho phòng dịch bệnh nguy hiểm và điều trị các mặt bệnh, bao gồm bệnh tim mạch, ung thư, bệnh hiếm được gia hạn, cấp giấy đăng ký lưu hành, trong đó có các thuốc thế hệ mới, người bệnh thêm cơ hội tiếp cận phương pháp điều trị bệnh hiệu quả hơn.



