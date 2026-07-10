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Sức khỏe

Việt Nam phát triển vắc xin điều trị, thử nghiệm thuốc mới

Liên Châu
Liên Châu
Cục Khoa học công nghệ và đào tạo (Bộ Y tế) cho biết hiện ngành y tế Việt Nam đang tập trung phát triển 3 công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược, bao gồm: vắc xin thế hệ mới; liệu pháp tế bào; phát triển y tế cá thể hóa, thiết bị y tế in 3D.

Hệ thống nghiên cứu phát triển thử nghiệm lâm sàng của Việt Nam (VN) về vắc xin đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) kiểm định và công nhận. 

Các đơn vị nghiên cứu phát triển vắc xin của VN là VNVC và Vabiotech sẽ tiếp tục trao đổi, hợp tác quốc tế trong chuyển giao công nghệ, thử nghiệm lâm sàng và hợp tác trong phát triển vắc xin mRNA phục vụ điều trị bệnh.

VN phát triển vắc xin điều trị, thử nghiệm thuốc mới - Ảnh 1.

Thử nghiệm lâm sàng, phát triển vắc xin đem lại cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị mới

ẢNH: TUẤN MINH

Trong nước, mới đây, Bệnh viện K đã được phê duyệt triển khai thử nghiệm lâm sàng quốc tế đa trung tâm giai đoạn 3 so sánh phác đồ kết hợp thuốc trị ung thư nhắm trúng đích (thuốc liên hợp kháng thể - thuốc) và hóa trị có hoặc không phối hợp với thuốc miễn dịch; và phác đồ hóa trị kết hợp trastuzumab có hoặc không phối hợp với pembrolizumab trong điều trị bước một ung thư dạ dày dương tính với HER2, không thể cắt bỏ, ở giai đoạn tiến triển cục bộ hoặc di căn. 

Với ung thư, thử nghiệm lâm sàng có thể là cơ hội cho người bệnh tiếp cận các phương pháp điều trị thử nghiệm mới nhất, bên cạnh các phác đồ điều trị thường quy đã được phê duyệt.

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