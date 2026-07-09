Việt Nam - Pháp cam kết thúc đẩy hợp tác phát triển sản phẩm vắc xin chiến lược

Thông tin trên được VNVC và Sanofi công bố tại Hội nghị Cấp cao Việt Nam - Pháp với chủ đề "Tăng cường hợp tác triển khai công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược về phát triển vắc xin thế hệ mới tại Việt Nam" diễn ra ngày 9.7 tại Hà Nội. Hội nghị do Bộ Y tế phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức.

Hội nghị cấp cao với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; Bộ Y tế Việt Nam; Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam; đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF); các chuyên gia, nhà khoa học, Công ty Vắc xin Việt Nam (VNVC) và Tập đoàn Dược phẩm Sanofi

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang quyết liệt triển khai các chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước, các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Ban Bí thư và Chính phủ về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển công nghệ chiến lược quốc gia, sản phẩm công nghệ chiến lược; phát huy vai trò của kinh tế tư nhân; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, dựa trên nền tảng Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Pháp cũng như các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực y tế, khoa học công nghệ và vắc xin.

Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC khởi công tháng 5.2025 có sự tham dự của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam ẢNH: HẢI NAM

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội, khẳng định phát triển công nghệ và sản xuất vắc xin thế hệ mới không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế mà còn là vấn đề an ninh y tế và phát triển bền vững quốc gia. Bà nhấn mạnh, Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách đột phá nhằm thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, phát triển công nghiệp vắc xin, trong đó vắc xin thế hệ mới được xác định là sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia.

Phó chủ tịch Quốc hội đề nghị các bên xây dựng lộ trình hợp tác rõ ràng để sớm tạo ra các sản phẩm phục vụ người dân; phát huy vai trò của khu vực tư nhân, Nhà nước tạo hành lang pháp lý, xây dựng chính sách mua sắm công để tạo thị trường bền vững và phát triển năng lực công nghệ trong nước, đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng, sản xuất và phân phối vắc xin thế hệ mới của khu vực.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Ngô Quang, Cục trưởng Cục Khoa học và Công nghệ (Bộ Y tế), đánh giá hợp tác giữa VNVC và Sanofi là mô hình tiêu biểu giữa doanh nghiệp Việt Nam với đối tác quốc tế, góp phần triển khai các chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà Nước, phát huy nguồn lực kinh tế tư nhân, đặc biệt trong lĩnh vực y tế. "Việc chuyển giao công nghệ không chỉ giúp sản xuất vắc xin mà còn nâng cao năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của các nhà khoa học Việt Nam, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và tạo điều kiện để người dân tiếp cận công bằng các sản phẩm về bảo vệ sức khỏe", ông Quang nói.

Nhiều năm qua, VNVC và Sanofi đã đưa về và triển khai tiêm tại Việt Nam nhiều loại vắc xin thế hệ mới cần thiết cho trẻ em và người lớn như: vắc xin 6 trong 1, viêm não Nhật Bản, não mô cầu ACYW, kháng thể đơn dòng RSV

Tại hội nghị, VNVC và Sanofi công bố những bước tiến mới trong tiến trình hợp tác. Theo lộ trình, Sanofi và VNVC sẽ hợp tác sản xuất một số vắc xin thiết yếu có nhu cầu cao cho trẻ em và người lớn của Sanofi. Dự kiến những lô vắc xin quan trọng thế hệ mới đầu tiên của Sanofi sẽ được sản xuất tại Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC từ năm 2028. VNVC cũng cập nhật tiến độ xây dựng nhà máy, danh mục các vắc xin thế hệ mới được ưu tiên sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu tiêm chủng chất lượng cao cho trẻ em và người lớn tại Việt Nam.

Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC được đầu tư với vốn ban đầu hơn 2.500 tỉ đồng trên diện tích hơn 26.000 m² tại Tây Ninh, mục tiêu đáp ứng các tiêu chuẩn EU-GMP, WHO-GMP và FDA Mỹ, với công suất thiết kế khoảng 100 triệu liều mỗi năm. Tổ hợp nhà máy được định hướng trở thành trung tâm nghiên cứu, phát triển (R&D), tiếp nhận chuyển giao công nghệ, và từng bước làm chủ công nghệ sản xuất vắc xin, sinh phẩm công nghệ cao; đồng thời xây dựng năng lực toàn diện về nghiên cứu, sản xuất, kiểm định chất lượng, quản trị vận hành và đào tạo nguồn nhân lực, góp phần phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược, nâng cao năng lực tự chủ về vắc xin và tăng cường an ninh y tế quốc gia.

Nhà máy dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm 2027, sản xuất vắc xin từ năm 2028 và thương mại hóa các vắc xin thế hệ mới từ 2029, sẵn sàng đáp ứng tiến trình mở rộng danh mục vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng quốc gia, góp phần gia tăng cơ hội tiếp cận các vắc xin thế hệ mới cho người dân với chi phí đầu tư tối ưu.

Trong nhiều năm qua, VNVC đã đầu tư phát triển hệ sinh thái vắc xin toàn diện với gần 300 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc, hệ thống bảo quản vắc xin đạt chuẩn GSP

Ông Stephen Alix, Chủ tịch Ngành hàng Vắc xin Toàn cầu của Sanofi cho biết, với hơn 100 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất vắc xin, Sanofi xác định đây là dự án dài hạn về hợp tác nghiên cứu, đào tạo nhân lực, phát triển năng lực sản xuất và bảo đảm các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng, an toàn. Theo ông, sự kết hợp giữa năng lực công nghệ và kinh nghiệm toàn cầu của Sanofi với nền tảng đầu tư, nghiên cứu và triển khai bài bản của VNVC sẽ tạo tiền đề quan trọng để phát triển năng lực sản xuất vắc xin thế hệ mới tại Việt Nam.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Vắc xin Việt Nam (VNVC) khẳng định trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, với vị thế được nâng cao và có nhiều cơ chế, chính sách ngày càng thuận lợi hơn, khu vực kinh tế tư nhân xác định sẵn sàng chủ động tham gia đầu tư lớn vào các lĩnh vực công nghệ chiến lược, đóng góp cùng Nhà nước xây dựng năng lực quốc gia về khoa học, công nghệ và y tế. Trên tinh thần đó, VNVC từ sớm đã đầu tư dài hạn để hình thành hệ sinh thái vắc xin và tiêm chủng toàn diện, từ mạng lưới gần 300 trung tâm tiêm chủng quy mô lớn trên toàn quốc, đặc biệt là đầu tư xây dựng Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC hiện đại với công suất lớn, từ đó từng bước tiếp nhận chuyển giao các công nghệ chiến lược, công nghệ lõi trong sản xuất vắc xin thế hệ mới, đồng thời đầu tư lớn để chủ động phát triển nghiên cứu vắc xin theo các tiêu chuẩn quốc tế cao cấp.