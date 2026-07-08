Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình rút ngắn thời gian người bệnh chờ mổ

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết vừa được Bộ Y tế thẩm định đủ điều kiện hoạt động chuyên môn, sau khi khánh thành vào chiều mai, 9.7.

Bệnh viện hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân/ngày, thực hiện các ca mổ cấp cứu, mổ phiên ẢNH: BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC

Giai đoạn đầu hoạt động, hơn 300 y bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện hữu nghị Việt Đức tham gia công tác chuyên môn tại cơ sở Ninh Bình; vận hành 300 giường bệnh/tổng quy mô 1.000 giường; triển khai 12 phòng mổ trong tổng số 44 phòng mổ được trang bị đồng bộ và hiện đại.

Bệnh viện cũng đã lắp đặt hoàn thiện 1 máy chụp CT, 3 máy chụp X-quang, 3 máy siêu âm và đang lắp đặt một máy cộng hưởng từ. Với trường hợp nặng có thể phẫu thuật ngay tại đây. Các trường hợp mổ phiên sẽ được lên lịch hẹn.

Nhiệm vụ chính giai đoạn này là khám chữa bệnh, tiếp nhận, phân loại người bệnh, năng lực tiếp đón hàng trăm người đến khám/ngày. Các chuyên khoa có nhu cầu lớn như cấp cứu, chấn thương chỉnh hình, cột sống, phẫu thuật tiêu hóa và một số lĩnh vực ngoại khoa thường quy sẽ được vận hành ngay.

PGS-TS Dương Mạnh Khánh, Phó giám đốc, Trưởng khoa Phẫu thuật chi trên và y học thể thao được phân công thường xuyên túc trực tại cơ sở Ninh Bình cùng các chuyên gia, ãnh đọa các khoa, phòng, các y bác sĩ, điều dưỡng phối hợp các đơn vị sẵn sàng phục vụ khám chữa bệnh, điều trị cho người dân.

Theo nhận định của lãnh đạo Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Bệnh viện hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình mở rộng mạng lưới khám chữa bệnh chất lượng cao, đưa các kỹ thuật ngoại khoa chuyên sâu đến gần hơn với người dân khu vực Đồng bằng sông Hồng; giúp rút ngắn thời gian chờ đợi với các ca bệnh mổ phiên, giảm tải tại cơ sở Hà Nội và giúp người bệnh bớt phải đi lại.