5 chuyên khoa đầu tiên đón bệnh nhân tại Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình

Theo Bộ Y tế, các chuyên khoa có nhu cầu lớn như cấp cứu, chấn thương chỉnh hình, cột sống, phẫu thuật tiêu hóa và một số lĩnh vực ngoại khoa thường quy sẽ được vận hành ngay, khi Bệnh viện hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động, dự kiến chính thức đón người bệnh từ 10.7, sau khai trương chiều 9.7.

Trong giai đoạn đầu, Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình sẽ triển khai khoảng 300 giường bệnh (tổng quy mô 1.000 giường).

Bệnh viện hữu nghị Việt Đức và Bạch Mai được chuyển trực tiếp người bệnh giữa cơ sở Hà Nội và cơ sở Ninh Bình ẢNH: ĐINH HUY

Theo cơ chế đặc thù, ngân sách hỗ trợ chi phí thuê nhà lưu trú tối đa 2,5 triệu đồng/người/tháng đối với viên chức, người lao động được giám đốc bệnh viện quyết định phân công làm việc có thời hạn tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình và có nhu cầu thuê nhà ở. Không thực hiện hỗ trợ người làm việc thường xuyên tại cơ sở Ninh Bình.

Lãnh đạo Bộ Y tế đã yêu cầu Bệnh viện hữu nghị Việt Đức lên phương án tiếp nhận, chuyển người bệnh sau phẫu thuật, có tình trạng ổn định và phù hợp chuyên môn từ cơ sở chính xuống điều trị tại cơ sở Ninh Bình sau khi bệnh viện chính thức đi vào hoạt động.

Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai được thông tuyến với cơ sở tại Ninh Bình

Trước đó, để bảo đảm đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình và Bệnh viện hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình vào vận hành, Nghị quyết số 32 ngày 25.6.2026 của Chính phủ đã quy định cơ chế, chính sách về xếp cấp chuyên môn; ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; chuyển người bệnh, mẫu bệnh phẩm giữa cơ sở Hà Nội và cơ sở Ninh Bình của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện hữu nghị Việt Đức; hỗ trợ từ ngân sách nhà nước trong giai đoạn đầu vận hành, đến hết 31.12.2028.

Theo đó, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện hữu nghị Việt Đức được ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội để thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho cả cơ sở Hà Nội và cơ sở Ninh Bình.

Hai bệnh viện sẽ được chuyển trực tiếp người bệnh giữa cơ sở Hà Nội và cơ sở Ninh Bình; được chuyển mẫu bệnh phẩm giữa cơ sở Hà Nội và cơ sở Ninh Bình để thực hiện dịch vụ cận lâm sàng mà không phải ký hợp đồng giữa các cơ sở.

Ngân sách nhà nước hỗ trợ chi đặc thù đối với viên chức, người lao động, ngoài chi phí thuê nhà lưu trú, hỗ trợ chi phí vận chuyển hàng ngày tối đa 3,6 triệu đồng/xe 45 chỗ/ngày để đưa đón viên chức, người lao động giữa 2 cơ sở (cơ sở Hà Nội và cơ sở Ninh Bình) thuộc Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện hữu nghị Việt Đức theo phân công của giám đốc bệnh viện và có nhu cầu vận chuyển.

Ngân sách hỗ trợ chi thu hút nhân lực đối với viên chức, người lao động được giám đốc bệnh viện quyết định phân công làm việc có thời hạn tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình và Bệnh viện hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình; viên chức, người lao động được tuyển dụng và các đối tượng khác theo yêu cầu hoạt động của cơ sở Ninh Bình.

Mức hỗ trợ tối đa bằng mức thu nhập tăng thêm của bệnh viện cơ sở Hà Nội nhưng không quá 15,6 triệu đồng/người (bác sĩ); 12,2 triệu đồng/người (điều dưỡng); và 11,6 triệu đồng/người với các vị trí công việc khác (hành chính, hộ lý...).