Bộ Y tế thông tin về các thuốc quỹ bảo hiểm y tế chi trả

Tiếp nhận một số ý kiến đề nghị xem xét mở rộng danh mục chi trả bảo hiểm y tế để đảm bảo tốt hơn quyền lợi của người dân, nhất là những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, Bộ Y tế cho biết đang rà soát, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2022/TT-BYT (gọi tắt là Thông tư 20/2022) về danh mục thuốc được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán, bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người tham gia.

Lựa chọn thuốc quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không bị giới hạn bởi chuyên khoa điều trị ẢNH: LIÊN CHÂU

Trong dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư 20/2022, danh mục thuốc bảo hiểm y tế sẽ được bổ sung một số thuốc điều trị ung thư, bệnh mạn tính và bệnh hiếm; đồng thời sửa đổi, bổ sung điều kiện và tỷ lệ thanh toán đối với một số thuốc đã có trong danh mục, qua đó giảm gánh nặng chi phí cho người bệnh và nâng cao hiệu quả điều trị, Bộ Y tế đang xin ý kiến các đơn vị liên quan để hoàn thiện dự thảo, dự kiến ban hành trong năm 2026.

Theo quy định hiện hành về chi trả thuốc khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (tại Thông tư 20), có 1.037 hoạt chất, thuốc hóa dược và sinh phẩm thuộc 27 nhóm lớn, cùng 59 thuốc phóng xạ và chất đánh dấu; trong đó có 76 hoạt chất thuộc nhóm thuốc điều trị ung thư và điều hòa miễn dịch.

Danh mục này được quy định theo tên hoạt chất, thành phần, không giới hạn dạng bào chế hay tên thương mại, qua đó tạo điều kiện để số lượng thuốc thành phẩm được bảo hiểm y tế chi trả thực tế đa dạng và phong phú hơn.

Bên cạnh đó, danh mục thuốc cổ truyền, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền cũng rất rộng, bao gồm 229 thuốc đông y, dược liệu và 349 vị thuốc cổ truyền, được áp dụng thống nhất cho mọi tuyến khám chữa bệnh, kể cả tuyến huyện.

Danh mục thuốc bảo hiểm y tế tại Việt Nam được quy định theo tên hoạt chất hoặc thành phần, không quy định theo hàm lượng, dạng bào chế hay tên thương mại. Do đó, trên thực tế, số lượng thuốc thương mại được quỹ Bảo hiểm y tế chi trả lớn hơn nhiều so với danh mục thuốc được quy định theo tên hoạt chất, thành phần.

Với hơn 1.000 hoạt chất, thực tế có hàng ngàn thuốc đã được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

Bộ Y tế cũng cho biết, việc lựa chọn thuốc thành phẩm được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không bị giới hạn bởi chỉ định điều trị, chuyên khoa điều trị hoặc việc điều trị bệnh cấp tính hay mạn tính.

Bộ Y tế cũng đã ban hành danh mục 62 bệnh hiểm nghèo và bệnh hiếm, cho phép người tham gia bảo hiểm y tế mắc các bệnh này được khám bệnh, chữa bệnh trực tiếp tại các bệnh viện tuyến T.Ư mà không cần thủ tục cấp giấy chuyển tuyến.

Đồng thời, đã triển khai tích hợp giấy chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế điện tử và giấy hẹn khám lại điện tử trên ứng dụng VNeID, góp phần cải cách thủ tục hành chính, giảm tối đa phiền hà cho người bệnh và tạo điều kiện để người dân được khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế thuận lợi hơn.