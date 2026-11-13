Cát Phượng bức xúc trước tin đồn bị bắt vì sử dụng chất cấm

Cát Phượng cho biết cô mất ngủ, xuống tinh thần khi bất ngờ vướng tin đồn bị bắt vì liên quan đến chất cấm Ảnh: NVCC

Trao đổi với Thanh Niên, Cát Phượng phủ nhận thông tin cô bị bắt vì liên quan đến việc sử dụng chất cấm. Nữ nghệ sĩ cho biết bản thân bất ngờ khi nhận được hàng loạt cuộc gọi, tin nhắn hỏi thăm sau khi một tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin "một danh hài tên C.Ph bị bắt". Theo cô, dù không nêu đích danh nhưng cách viết tắt "C.Ph" khiến nhiều người liên tưởng đến mình.

Trước sự việc, Cát Phượng đã đăng bài đính chính trên trang cá nhân, đồng thời yêu cầu tài khoản đăng tải thông tin gỡ bỏ nội dung. Nữ nghệ sĩ cho biết nếu người này không thực hiện, cô sẽ nhờ luật sư can thiệp để bảo vệ danh dự, quyền lợi cá nhân, đồng thời yêu cầu người đăng chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có hành vi vu khống.

Cát Phượng quyết làm rõ đến cùng trước tin đồn thất thiệt

Diễn viên phim Ròm khẳng định cuộc sống và công việc của cô vẫn diễn ra bình thường, không có chuyện bị bắt giữ như thông tin lan truyền. Cát Phượng cho biết cô vẫn đứng lớp giảng dạy, thậm chí chủ động livestream để khán giả thấy mình vẫn ổn. Tuy nhiên, sau khi kết thúc buổi phát trực tiếp, nữ nghệ sĩ lại rơi vào trạng thái buồn bã, mất ngủ vì những đồn đoán vô căn cứ.

"Tôi bình tĩnh lắm, vẫn lên lớp dạy, sau đó livestream để khán giả thấy mình không có chuyện gì. Nhưng livestream xong, tôi đi ngủ mà không ngủ được. Tôi thấy miệng đời sao mà độc địa quá. Tôi xuống tinh thần, buồn bã vô cùng. Những năm qua, cuộc sống của tôi trải qua nhiều biến cố, tôi chỉ muốn tĩnh lặng, không muốn đụng chạm đến ai, vậy mà tin đồn từ trên trời rơi xuống khiến tôi rất khó chịu", Cát Phượng chia sẻ.

Nữ nghệ sĩ đăng ảnh mới nhất trên trang cá nhân giữa tin đồn bị bắt lan truyền trên mạng xã hội Ảnh: NVCC

Theo nữ nghệ sĩ 7X, sau bài đăng của cô trên trang cá nhân, tài khoản nói trên đã gửi lời xin lỗi. Tuy nhiên, Cát Phượng cho rằng lời xin lỗi không thể xóa bỏ hoàn toàn những ảnh hưởng mà thông tin sai lệch gây ra, nhất là khi nội dung đã được nhiều người chia sẻ và có thể khiến công chúng hiểu lầm.

Cát Phượng nhấn mạnh bản thân không thể im lặng trước những tin đồn liên quan đến chất cấm hay cờ bạc vì đây là những thông tin có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh. Nữ nghệ sĩ cho biết sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng để làm rõ sự thật. Theo cô, không chỉ nghệ sĩ mà bất kỳ ai cũng có thể chịu tổn thương khi trở thành đối tượng của những thông tin sai lệch.

Không chỉ bản thân, Cát Phượng cho biết con trai cũng buồn khi đọc được thông tin trên. Nữ nghệ sĩ bày tỏ sự lo ngại khi nhiều khán giả tin vào thông tin chưa được kiểm chứng, sau đó tiếp tục chia sẻ, khiến sự việc lan rộng. Qua sự việc, nữ nghệ sĩ mong muốn mọi người thận trọng hơn khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, tránh gây ảnh hưởng đến danh dự, cuộc sống của người khác. Nữ nghệ sĩ cho biết cô chỉ mong có được sự bình yên để tập trung cho công việc, thay vì phải mất năng lượng đối phó với những tin đồn không đáng có.

"Muốn nói điều gì cũng phải có bằng chứng rõ ràng hoặc chờ cơ quan chức năng công bố thông tin chính thức. Việc tự ý đăng tải, lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng có thể ảnh hưởng rất lớn đến người trong cuộc. Đây cũng là bài học cho người đăng và cộng đồng mạng, khi chia sẻ thông tin cần phải cẩn trọng. Danh dự của tôi dù ít hay nhiều cũng cần được gìn giữ", cô bày tỏ.