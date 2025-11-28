Cát Phượng tiết lộ mối quan hệ hiện tại với Thái Hòa

Tối 26.11, buổi công chiếu dự án điện ảnh Phòng trọ ma bầu của đạo diễn Ngụy Minh Khang diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện quy tụ nhiều tên tuổi đình đám của làng giải trí Việt như NSƯT Lê Thiện, NSƯT Kim Tuyến, nghệ sĩ Châu Thanh, diễn viên Lý Hùng, Cát Phượng, Hoàng Mập, Quỳnh Lan, Phương Lan, Huỳnh Phương, Anh Tú…

Phòng trọ ma bầu thuộc thể loại kinh dị - hài, lấy câu chuyện "số nhọ" của hai người bạn thân (Huỳnh Phương và Anh Tú) làm điểm khởi đầu. Cả hai vô tình vướng vào hàng loạt tình huống trớ trêu khi chuyển đến một khu trọ bị đồn "ma ám". Từ việc đồ đạc hư hỏng bất thường đến sự xuất hiện ngày một rõ rệt của một "bóng ma" bí ẩn, họ buộc phải bước vào hành trình giải oan "bất đắc dĩ" cho linh hồn một "ma nữ mang bầu" (Quỳnh Lam thủ vai), người phụ nữ chứa uẩn ức sâu kín chưa thể siêu thoát. Bên cạnh yếu tố giải trí, bộ phim đưa ra thông điệp lên án nạn nạo phá thai và cảnh báo những hệ lụy từ việc sống thử trước hôn nhân.

Dàn diễn viên phim Phòng trọ ma bầu trong buổi công chiếu Ảnh: ĐPCC

Trở lại màn ảnh rộng sau những ồn ào từ dự án trước, Cát Phượng cho biết lần này cô đảm nhận tuyến nhân vật phụ, góp phần tạo nên nhiều tình huống dở khóc dở cười trong Phòng trọ ma bầu. Chia sẻ về cơ duyên tham gia bộ phim, nữ nghệ sĩ cho hay cô nhận lời trước hết vì muốn hỗ trợ đàn em, đồng thời cũng là dịp để cô tái ngộ diễn viên Lý Hùng sau nhiều thập niên gắn bó với nghệ thuật.

Bên cạnh hoạt động sân khấu và phim ảnh, ở tuổi 55, Cát Phượng cho biết cuộc sống hiện tại của cô khá sung túc và viên mãn. Nữ nghệ sĩ không phải ở nhà thuê hay đối mặt với áp lực cơm áo gạo tiền, nhờ vậy mà có thể toàn tâm sống với nghề.

Cát Phượng và Thái Hòa từng có một cuộc hôn nhân chóng vánh trước khi "đường ai nấy đi". Tuy nhiên, đến nay, nữ nghệ sĩ cho biết sau nhiều năm đổ vỡ, cô và người cũ vẫn duy trì mối quan hệ gắn bó, như những người bạn đồng hành trong cuộc đời.

Hiện tại, Cát Phượng đã tìm được cho mình một "bờ vai" để nương tựa, nhưng cô chưa công khai với khán giả nhằm giữ gìn đời sống riêng tư. Ở tuổi xế chiều, nếu mối tình này có thể đi cùng cô lâu dài, nữ nghệ sĩ vẫn mong muốn được tổ chức một đám cưới, coi đó như một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời.

Cát Phượng tiết lộ mối quan hệ hiện tại với Thái Hòa, ước mơ mặc áo cưới tuổi xế chiều

Cát Phượng tên thật là Đỗ Như Cát Phượng, sinh năm 1970 tại Cà Mau (Bạc Liêu cũ). Sự nghiệp của cô khởi sắc từ thập niên 1990 nhờ phát hiện của "ông bầu" Phước Sang. Bên cạnh hoạt động sân khấu với vai trò diễn viên kịch và giảng dạy, Cát Phượng còn ghi dấu ấn trên màn ảnh qua nhiều bộ phim như Đất phương Nam, Võ lâm truyền kỳ, Thời vi tính, Ròm, Hạnh phúc của mẹ…