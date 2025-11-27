Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ chỗ ở mới, giá trị “khủng” hơn biệt thự cũ

Chiều 23.11, cánh cổng căn biệt thự của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tại cư xá Bắc Hải, P.Hòa Hưng lại rộng mở chào đón người hâm mộ. Sự rực rỡ của mùa Giáng sinh 2025 lại mang một dư vị đặc biệt.

Đây là lần cuối cùng Mr. Đàm tự tay trang hoàng cho ngôi nhà đã gắn liền với tên tuổi của mình suốt nhiều năm qua. Dù nuối tiếc, nhưng với Đàm Vĩnh Hưng, đam mê trang trí Giáng sinh đã in hằn sâu trong tâm trí anh từ thuở ấu thơ, dù ở đâu anh cũng sẽ mang không khí lễ hội về nhà.

Người dân tranh thủ check-in căn biệt thự của Đàm Vĩnh Hưng lần cuối Ảnh: HỮU TÍN

Suốt nhiều năm qua, việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mở cửa tư gia để các gia đình đưa con nhỏ đến vui chơi, chụp ảnh đã trở thành một niềm vui chung của cả khu phố.

Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ chỗ ở mới

Việc giọng ca Nửa vầng trăng bất ngờ bán đi cơ ngơi tâm huyết từng gắn liền với mình đã để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả. Tuy nhiên, nam ca sĩ khẳng định đây là một bước ngoặt cần thiết.

Chuyển nhà với một kho tàng đồ hiệu và đạo cụ biểu diễn đồ sộ của 'Ông hoàng nhạc Việt' cũng là một thử thách không nhỏ. Đàm Vĩnh Hưng còn thay đổi hoàn toàn lịch trình làm việc. Từ một nghệ sĩ biểu diễn nước ngoài liên tục, anh chấp nhận từ bỏ các chuyến lưu diễn xa để được ở gần con.

Sở hữu khối tài sản kếch xù và cơ ngơi mới đắt đỏ, nhiều người cho rằng giọng ca Lâu đài tình ái đã có thể nghỉ ngơi và tận hưởng. Tuy nhiên, nam ca sĩ khẳng định anh vẫn giữ ngọn lửa đam mê cháy bỏng với nghề.