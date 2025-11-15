Đàm Vĩnh Hưng trang hoàng Giáng sinh lần cuối cho biệt thự trăm tỉ

Như một thông lệ quen thuộc mỗi dịp cuối năm, không gian tổ chức Giáng sinh của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của khán giả và giới truyền thông. Vốn là một người yêu thích cái đẹp và sự cầu kỳ, giọng ca Lâu đài tình ái luôn nổi tiếng với việc đầu tư "khủng" vào concept trang trí cho mỗi mùa Noel, biến tư gia của mình thành một nơi lung linh, huyền ảo, thu hút người đến tham quan và chiêm ngưỡng.

Năm nay, căn biệt thự triệu đô tọa lạc tại khu cư xá Bắc Hải, phường Hòa Hưng, TP.HCM đã bắt đầu được "đề co" (decor) từ rất sớm. Ngay từ tháng 11, không khí Giáng sinh đã bắt đầu bao trùm, với ê-kíp đang ráo riết biến hóa không gian sống thành một tác phẩm nghệ thuật ánh sáng và màu sắc.

Căn biệt thự trăm tỉ Đàm Vĩnh Hưng vừa bán

Tuy nhiên, mùa lễ hội 2025 này lại mang một ý nghĩa rất khác biệt khi nam ca sĩ xác nhận vừa bán đi ngôi nhà gắn bó. Sau những thăng trầm của cuộc sống và sự nghiệp, việc trang hoàng Giáng sinh năm nay không chỉ đơn thuần là thói quen xa hoa, mà còn là sự khẳng định về niềm tin, sự tái sinh mạnh mẽ của nam ca sĩ.

Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ lý do bán nhà

Theo một nguồn tin thân cận, concept Giáng sinh năm 2025 của Đàm Vĩnh Hưng sẽ có sự giao thoa giữa vẻ đẹp cổ điển, lộng lẫy thường thấy, kết hợp với các chi tiết mang tính cá nhân, ấm áp và gần gũi hơn. Nếu những năm trước là sự choáng ngợp với các mô hình khổng lồ, thì năm nay sẽ là sự tinh tế, tập trung vào cảm xúc.

Những hình ảnh được nam ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân cho thấy tông màu vàng kim và đỏ Burgundy vẫn sẽ là chủ đạo, nhưng được nhấn nhá bằng màu xanh ngọc lục bảo và bạc để tạo nên sự sang trọng. Cây thông Noel đặt tại vị trí trung tâm căn biệt thự được trang trí bằng hàng ngàn quả châu.

Đặc biệt, khu vực ngoài trời và hàng rào cổng được phủ kín bởi dây đèn LED, tạo nên hiệu ứng "Cung điện băng giá" huyền ảo khi đêm về. Truyền thống mở cửa tư gia cho công chúng và người hâm mộ đến tham quan, chụp ảnh mỗi dịp Giáng sinh đã trở thành nét đẹp riêng của Đàm Vĩnh Hưng. Đây là cách nam ca sĩ chia sẻ niềm vui, sự thịnh vượng và tinh thần lễ hội đến với mọi người, biến ngôi nhà của mình thành một "địa điểm du lịch" miễn phí vào cuối năm.

Đàm Vĩnh Hưng trang hoàng Giáng sinh lần cuối cho biệt thự trăm tỉ

Đàm Vĩnh Hưng xác nhận đây sẽ là mùa Giáng sinh cuối cùng tại căn biệt thự ở cư xá Bắc Hải. Anh cho biết đã hoàn tất việc bán nhà, và chủ sở hữu mới đã đồng ý để anh và gia đình sử dụng căn biệt thự cho đến hết Tết Nguyên đán.

Trước đó hồi giữa năm 2025, mạng xã hội đang xôn xao trước thông tin biệt thự Mr Đàm tọa lạc tại góc 2 mặt tiền khu cư xá Bắc Hải đang được rao bán với giá lên tới 115 tỉ đồng. Theo thông tin rao bán, căn biệt thự có diện tích: 15 x 28,3m, công nhận 378,6m², kết cấu 1 hầm – 5 tầng – hồ bơi riêng – nội thất cao cấp. Chia sẻ với Thanh Niên, nam ca sĩ cho biết anh bán với đúng giá kỳ vọng, hiện đang trong quá trình tìm kiếm, chuẩn bị cho nơi ở mới, tiện cho việc đưa đón con trai Polo đến trường.