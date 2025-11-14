Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
‘Hot boy phim trăm tỉ’ Ma Ran Đô: 100 ngàn một ngày tôi vẫn sống được
Video Giải trí

Hải Duy - Hữu Tín
14/11/2025 21:11 GMT+7

Ghi dấu với loạt phim trăm tỉ, Ma Ran Đô tiếp tục có thêm vai diễn nặng ký trong dự án điện ảnh mới 'Truy tìm Long Diên Hương'. Chia sẻ với chúng tôi, nam diễn viên tiết lộ về khoảng thời gian chật vật khi mới bước vào nghề.

Sau thành công của Tử chiến trên không, Ma Ran Đô tiếp tục khẳng định dấu ấn trên màn ảnh rộng với bộ phim đầu tay của đạo diễn Dương Minh Chiến - Truy tìm Long Diên Hương.

Phim thuộc thể loại hành động - hài, kể về hành trình tìm lại báu vật thiêng của anh em Tâm (Quang Tuấn) và Tuấn (Ma Ran Đô), với sự đồng hành của Út Linh (Nguyên Thảo) và Hoàng (Hoàng Tóc Dài). Phim lấy cảm hứng từ câu chuyện Long Diên Hương, một chất sáp được tạo ra từ hệ tiêu hóa của cá voi. Ngoài giá trị kinh tế làm nước hoa thì Long Diên Hương còn mang giá trị tinh thần đặc biệt với người dân làng chài. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên như NSND Thanh Nam, nghệ sĩ Ngân Quỳnh, diễn viên Quang Tuấn, Ma Ran Đô, Nguyên Thảo, Hoàng Tóc Dài, Doãn Quốc Đam, Nguyên Thảo...

‘Hot boy phim trăm tỉ’ Ma Ran Đô: 100 ngàn một ngày tôi vẫn sống được - Ảnh 1.

Ma Ran Đô vào vai Tuấn Model trong phim Truy tìm Long Diên Hương

Ảnh: ĐPCC

Ma Ran Đô: Từ diễn viên quần chúng đến nam chính phim trăm tỷ

Sau thành công của loạt phim trăm tỉ như Nụ hôn bạc tỉTử chiến trên không, Ma Ran Đô bắt đầu đối mặt với áp lực về các danh xưng. Nam diễn viên thẳng thắn cho biết anh không đặt nặng tên gọi “diễn viên trăm tỉ”, vì tự nhận bản thân còn nhiều thiếu sót trong nghề và hiện chỉ muốn tập trung cho công việc.

Quyết định theo nghiệp diễn của Ma Ran Đô ban đầu không nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Nam diễn viên 9X đã mất một thời gian dài để thuyết phục, giúp gia đình thấu hiểu lựa chọn của mình. Hiện tại, sau khi gặt hái được những thành công nhất định trong sự nghiệp, anh đã nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ gia đình.

‘Hot boy phim trăm tỉ’ Ma Ran Đô: 100 ngàn một ngày tôi vẫn sống được

Ma Ran Đô (sinh năm 1997 tại Gia Lai) có cái tên đặc biệt, được ba mẹ anh lấy cảm hứng từ ca sĩ Madonna và cầu thủ Maradona. Dù từng theo học Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, nam diễn viên 9X sớm nhận ra đây không phải là con đường phù hợp với mình. Sở hữu chiều cao 1,8m, Ma Ran Đô khởi nghiệp diễn xuất từ những vai quần chúng với mức cát sê chỉ vài trăm nghìn đồng. Bước ngoặt sự nghiệp đến khi anh được diễn viên Ngọc Thuận định hướng và "bén duyên" học tập cùng NSƯT Hữu Châu. Sau quá trình rèn luyện bài bản, Ma Ran Đô trở thành "hot boy phim trăm tỉ", ghi dấu ấn đậm nét qua hai dự án điện ảnh lớn là Nụ hôn bạc tỉ (doanh thu hơn 200 tỉ đồng) và Tử chiến trên không (vượt mốc 250 tỉ đồng).

