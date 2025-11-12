Từ sáng sớm, hơn 50 thí sinh có mặt để lấy số báo danh và tiến hành đo nhân trắc học. Sau đó thi trình diễn, giới thiệu bản thân, chụp ảnh profile. Một số thí sinh còn thể hiện tài năng như ca hát, nhảy múa… để chinh phục ban giám khảo. Các vòng thi căng thẳng không chỉ tập trung vào khả năng catwalk, trình diễn thời trang, mà còn nhấn mạnh vào phần thi hình thể. Manhunt Việt Nam 2025 là cơ hội để các "chiến binh" khoe trọn thành quả khổ luyện, thuyết phục ban giám khảo về tinh thần thể thao và sự tự tin mạnh mẽ.

Từng chinh phục vương miện nhờ nét đẹp hiện đại cùng tri thức và phong thái tự tin, Hoa hậu Đại dương Thu Uyên nay trở lại với vai trò giám khảo. Trong buổi casting, người đẹp gây chú ý bởi thần thái rạng rỡ, phong cách thanh lịch và những chia sẻ truyền cảm hứng dành cho thí sinh.

Dàn giám khảo cuộc thi Manhunt Vietnam 2025 gồm (từ trái sang phải) gồm: Á vương Minh Khắc, Hoa hậu Đại dương 2023 Thu Uyên, ông Phạm Duy Khánh, Tiến sĩ – Bác sĩ Trà Anh Duy, doanh nhân Kat Lưu, Á vương – siêu mẫu Vũ Linh trong buổi casting Ảnh: BTC

Theo người đẹp Hoa hậu Đại dương, bên cạnh hình thể săn chắc hay chiều cao lý tưởng, điều làm nên sức hút của một “nam vương thời đại mới” chính là nội lực và cá tính - yếu tố giúp thí sinh khác biệt giữa hàng trăm gương mặt.

Manhunt lần đầu tổ chức tại Việt Nam

Bên cạnh một số thí sinh mới, nhiều gương mặt quen cũng góp mặt để tìm kiếm cơ hội toả sáng tại cuộc thi. Nổi bật là Phạm Văn Quốc - Á vương Mister Asian International 2022. Nói về lý do đi casting, nam người mẫu cho biết bản thân thấy phù hợp với tiêu chí cuộc thi.

Trong mùa đầu tiên tổ chức, cuộc thi thu hút nhiều thí sinh đến từ các ngành nghề khác nhau với chất lượng đồng đều, hình thể đẹp. Ông Chu Tấn Văn - người giữ nhiều bản quyền quốc tế các cuộc thi sắc đẹp đánh giá các thí sinh có sự đầu tư và chuẩn bị tốt từ trang phục đến đầu tóc.

Dàn mỹ nam 6 múi tranh cơ hội đại diện Việt Nam thi Manhunt

Manhunt Vietnam 2025 lần đầu tổ chức nhằm tìm kiếm đại diện Việt Nam thi Manhunt International 2026. Cuộc thi không chỉ tôn vinh những người mẫu nam có ngoại hình nổi bật mà còn đề cao các giá trị về bản lĩnh, tài năng và sứ mệnh truyền cảm hứng, tiệm cận với các tiêu chí của thế giới.

Các thí sinh trải qua năm phần thi chính gồm thời trang, phong cách, thể thao, hình thể và ứng xử, cùng nhiều phần thi phụ nhằm giúp thí sinh thể hiện trọn vẹn bản lĩnh, phong thái và hình thể. Giải thưởng dành cho người thắng cuộc hơn 1 tỉ đồng, bao gồm tiền mặt, quyền lợi và vật phẩm đăng quang.

Manhunt International được tổ chức lần đầu năm 1993, là một trong ba sân chơi nhan sắc lớn dành cho nam giới, bên cạnh Mr World, Mr International. Đêm chung kết và đăng quang diễn ra vào tối 16.12 tại Đồng Nai.