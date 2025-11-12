Trịnh Thảo nói gì khi tái xuất màn ảnh cùng Thái Hoà?

Trở lại với dự án Cuộc chiến hạ lưu, bộ phim quy tụ dàn diễn viên thực lực như Thái Hòa, NSƯT Kim Phương, Lê Phương, NSND Thanh Nam, Tiểu Bảo Quốc... Trịnh Thảo tiếp tục chứng minh sự trưởng thành trong diễn xuất khi đảm nhận vai Nhi, cô con gái lớn của gia đình mang vẻ ngoài trầm lặng nhưng ẩn chứa nhiều tổn thương và giằng xé nội tâm.

Trịnh Thảo chia sẻ nhiều điều thú vị khi đóng phim cùng Thái Hòa

Sinh năm 1997, ngay từ những năm phổ thông, Trịnh Thảo đã mạnh dạn tham gia các đoàn phim, nhận vai quần chúng để vừa học hỏi kinh nghiệm vừa tự trang trải cuộc sống. Dù không may mắn trúng tuyển vào Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM, Trịnh Thảo vẫn không từ bỏ ước mơ, tiếp tục theo học các lớp diễn xuất ngắn hạn và kiên trì đi casting hàng trăm lần để tìm cơ hội cho mình.

Trịnh Thảo đảm nhận vai Nhi, cô con gái lớn của gia đình trong Cuộc chiến hạ lưu ẢNH: ĐPCC

Từ những vai quần chúng đầu tiên đến hình tượng nữ sinh nổi loạn Hiểu Phương trong Tháng năm rực rỡ, Trịnh Thảo từng bước khẳng định năng lực và niềm đam mê với nghề. Không ngại thử thách bản thân ở nhiều thể loại khác nhau, cô gây ấn tượng qua loạt dự án như Cây táo nở hoa, Hẹn hò cùng thần tượng... Mỗi vai diễn đều là một nấc thang đánh dấu sự nỗ lực, trưởng thành và khát vọng nghiêm túc của Trịnh Thảo trên hành trình chinh phục điện ảnh bằng thực lực.

