Trịnh Thảo nói gì khi tái xuất màn ảnh cùng Thái Hoà?

Hải Yến - Dư Ngân
12/11/2025 08:00 GMT+7

Từng để lại dấu ấn với vai diễn Phúc trong 'Cây táo nở hoa', Trịnh Thảo trở lại màn ảnh nhỏ trong 'Cuộc chiến hạ lưu', lần này hợp tác cùng “ba” Thái Hòa. Ở lần tái ngộ này, cô chia sẻ nhiều khoảnh khắc thú vị và ấm áp khi gặp lại người bố trên màn ảnh.

Trở lại với dự án Cuộc chiến hạ lưu, bộ phim quy tụ dàn diễn viên thực lực như Thái Hòa, NSƯT Kim Phương, Lê Phương, NSND Thanh Nam, Tiểu Bảo Quốc... Trịnh Thảo tiếp tục chứng minh sự trưởng thành trong diễn xuất khi đảm nhận vai Nhi, cô con gái lớn của gia đình mang vẻ ngoài trầm lặng nhưng ẩn chứa nhiều tổn thương và giằng xé nội tâm.

Trịnh Thảo chia sẻ nhiều điều thú vị khi đóng phim cùng Thái Hòa

Sinh năm 1997, ngay từ những năm phổ thông, Trịnh Thảo đã mạnh dạn tham gia các đoàn phim, nhận vai quần chúng để vừa học hỏi kinh nghiệm vừa tự trang trải cuộc sống. Dù không may mắn trúng tuyển vào Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM, Trịnh Thảo vẫn không từ bỏ ước mơ, tiếp tục theo học các lớp diễn xuất ngắn hạn và kiên trì đi casting hàng trăm lần để tìm cơ hội cho mình.

Trịnh Thảo nói gì khi tái xuất màn ảnh cùng Thái Hoà?- Ảnh 1.

Trịnh Thảo đảm nhận vai Nhi, cô con gái lớn của gia đình trong Cuộc chiến hạ lưu

ẢNH: ĐPCC

Từ những vai quần chúng đầu tiên đến hình tượng nữ sinh nổi loạn Hiểu Phương trong Tháng năm rực rỡ, Trịnh Thảo từng bước khẳng định năng lực và niềm đam mê với nghề. Không ngại thử thách bản thân ở nhiều thể loại khác nhau, cô gây ấn tượng qua loạt dự án như Cây táo nở hoa, Hẹn hò cùng thần tượng... Mỗi vai diễn đều là một nấc thang đánh dấu sự nỗ lực, trưởng thành và khát vọng nghiêm túc của Trịnh Thảo trên hành trình chinh phục điện ảnh bằng thực lực.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
