Cát sê phim mới giảm, Johnny Depp đã qua thời hoàng kim?

4 năm sau phiên tòa phỉ báng ồn ào với vợ cũ Amber Heard, Johnny Depp đang từng bước trở lại thời đỉnh cao. Ebenezer là phiên bản mới của A Christmas Carol, đánh dấu lần đầu nam diễn viên đảm nhận vai chính trong một dự án lớn của hãng phim Hollywood kể từ Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald năm 2018. Trong khoảng thời gian này, Johnny Depp không hoàn toàn vắng bóng trên màn ảnh. Anh từng đóng chính trong Minamata, bộ phim về thảm họa ô nhiễm thủy ngân tại Nhật Bản và hóa thân thành Vua Louis XV trong phim Pháp Jeanne du Barry. Tuy nhiên, đây đều là những dự án độc lập hoặc nằm ngoài hệ thống các hãng phim lớn của Hollywood.

Johnny Depp trở lại Hollywood sau nhiều năm

Ebenezer dự kiến khởi chiếu rộng rãi tại Bắc Mỹ từ ngày 13.11. Trước thời điểm ra mắt, giới theo dõi phòng vé dự báo bộ phim có thể thu khoảng 20 triệu USD trong cuối tuần mở màn tại thị trường này và khoảng 20 triệu USD từ 63 thị trường quốc tế trong đợt phát hành đầu tiên. Đây là số liệu dự báo, không phải doanh thu thực tế của phim. Dù mức kỳ vọng chưa quá cao, giới chủ rạp cho rằng những tranh cãi xoay quanh Johnny Depp hiện không còn khiến công chúng phản ứng gay gắt như vài năm trước.

Johnny Depp sắp trở lại với một dự án lớn của Hollywood là Ebenezer, phiên bản mới của tác phẩm kinh điển A Christmas Carol Ảnh: Chụp màn hình phim Ebenezer

Paramount dường như cũng đặt cược vào sức hút còn lại của Johnny Depp. Một nghiên cứu do National Research Group thực hiện vào tháng 4.2026 xếp anh trong top 10 diễn viên khiến khán giả hứng thú nhất với việc ra rạp xem phim mới. Kevin Goetz, CEO Công ty nghiên cứu Screen Engine/ASI, nhận định Johnny Depp "vẫn là một trong những ngôi sao điện ảnh lớn nhất hành tinh". Theo ông, khoảng cách mà Hollywood từng tạo ra với Johnny Depp không hoàn toàn phản ánh thái độ của khán giả.

Trong những năm bị các hãng phim lớn dè dặt hợp tác, Johnny Depp vẫn duy trì độ nhận diện quốc tế. Anh nhận nhiều giải tri ân tại các liên hoan phim, tiếp tục hợp đồng thương hiệu trị giá 20 triệu USD với Dior và góp mặt trong một số phim độc lập như Minamata, Jeanne du Barry. Năm 2024, anh còn đạo diễn tác phẩm Modì, Three Days on the Wing of Madness. Gần đây, Hollywood dường như bắt đầu mở cửa trở lại với Johnny Depp. Anh sẽ đóng cùng Penélope Cruz trong phim hành động Day Drinker của Lionsgate, dự kiến phát hành năm 2027. Disney cũng được cho là đang theo dõi phản ứng dành cho Ebenezer trước khi quyết định tương lai của một phần phim Cướp biển vùng Caribbean mới.

Cát sê giảm nhưng sức hút vẫn chưa biến mất

Dù sức hút chưa biến mất, cát sê của Johnny Depp tại Hollywood đã thay đổi rõ rệt. Paramount được cho là chi khoảng 38 triệu USD để sản xuất Ebenezer. Johnny Depp nhận cát sê 5 triệu USD, chỉ bằng một phần nhỏ so với những khoản thù lao anh từng nhận trong giai đoạn đỉnh cao. Đổi lại, nam diễn viên có thể nhận thêm tiền thưởng dựa trên thành tích phòng vé.

Ở tuổi ngoài 60, Johnny Depp đang bước vào giai đoạn mới của sự nghiệp, với nhiều dự án đáng chú ý sau quãng thời gian đầy biến động Ảnh: Reuters

Chi phí quảng bá phim vào khoảng 50 triệu USD. Johnny Depp cũng bất ngờ xuất hiện tại sự kiện San Diego Comic-Con trong tạo hình nhân vật để quảng bá dự án. Ebenezer do Ti West đạo diễn, tác phẩm tiếp tục khai thác câu chuyện quen thuộc về doanh nhân giàu có nhưng cay nghiệt Scrooge, người được ba hồn ma Giáng sinh quá khứ, hiện tại và tương lai ghé thăm.

Theo giới chủ rạp, thành bại của bộ phim có thể phụ thuộc vào chất lượng tác phẩm nhiều hơn là những tranh cãi xoay quanh Johnny Depp. A Christmas Carol từng được chuyển thể nhiều lần, trong đó phiên bản năm 2009 với Jim Carrey thu về 325 triệu USD toàn cầu.

Vai Scrooge được đánh giá khá phù hợp với phong cách diễn xuất vốn làm nên thương hiệu Johnny Depp. Trong sự nghiệp, anh nhiều lần thành công với những nhân vật lập dị, khó đoán hoặc có phần nổi loạn như Jack Sparrow trong Cướp biển vùng Caribbean, Willy Wonka trong Charlie and the Chocolate Factory hay Mad Hatter trong Alice in Wonderland.

CEO Kevin Goetz cho rằng hình ảnh "trai hư" vốn đã gắn liền với Johnny Depp từ lâu. Vì vậy, những tranh cãi đời tư có thể không làm thay đổi hoàn toàn cách khán giả nhìn nhận anh. Việc nhận cát sê thấp hơn cho thấy Johnny Depp chưa trở lại vị thế từng có ở Hollywood. Tuy nhiên, các khảo sát về mức độ quan tâm của khán giả cùng loạt dự án mới cho thấy ngôi sao 63 tuổi vẫn chưa hoàn toàn hết thời. Thành tích của Ebenezer có thể trở thành phép thử quan trọng cho chặng đường trở lại của tài tử.