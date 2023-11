‘Cất trong két’ 14.000 tỉ, thu gần 200 tỉ đồng/ngày: Masan làm ăn ra sao?

Mới đây Masan Group vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2023 với đà tăng trưởng được giữ vững, doanh thu thuần đạt 57.470 tỉ đồng tăng 3,5% so với cùng kỳ. Mảng kinh doanh tiêu dùng của Masan bao gồm WinCommerce (WCM), Masan Consumer Holdings (MCH), Masan MEATLife (MML) và Phúc Long Heritage (PLH) ghi nhận lợi nhuận hoạt động kinh doanh (EBIT hay "thu nhập trước lãi vay và thuế") tăng trưởng ở mức 45,5% trong 9 tháng đầu năm 2023 và 47,3% trong quý 3/2023 so với cùng kỳ.

WinCommerce tiệm cận điểm hòa vốn

Theo số liệu từ báo cáo tài chính, mặc dù tâm lý người tiêu dùng phục hồi chậm và số lượng cửa hàng mở mới thấp hơn, WCM vẫn đạt được mức tăng trưởng EBITDA ổn định trong quý 3/2023, đạt biên EBITDA là 2,9%, tăng từ 2,2% trong quý 2/2023 và 1,0% trong quý 1/2023. WCM đạt biên EBIT hòa vốn trong quý 3/2023 và trên đà gặt hái lợi nhuận trong thời gian tới, lần đầu tiên sau giai đoạn Covid-19. Theo ghi nhận, để đảm bảo khả năng sinh lời của chuỗi trong thị trường đầy biến động, WCM tập trung cải thiện mô hình cửa hàng và giảm tốc độ mở mới. Theo đó, đơn vị này mở mới 245 siêu thị mini (WinMart+) và 2 siêu thị (WinMart) trong 9 tháng đầu năm 2023. WCM kết thúc tháng 9 năm 2023 với 3.586 cửa hàng trên toàn quốc bao gồm siêu thị mini và siêu thị.

Trong quý 2/2023, ban lãnh đạo WCM chia sẻ kế hoạch cải tạo các cửa hàng WinMart+ hiện có ở khu vực thành thị và nông thôn. Các cửa hàng này sẽ được cải tạo lại theo mô hình WIN "All That You Need" mới ở khu vực thành thị và WinMart+ Rural ở khu vực nông thôn. Được biết, hoạt động cải tạo này hoàn thành vượt tiến độ, đạt được ~45% và ~95% kế hoạch cải tạo 6 tháng cuối năm lần lượt cho cửa hàng WIN và WinMart+ Rural. Các cửa hàng được cải tạo mang lại doanh thu tăng như dự kiến.

Bên cạnh đó, nhóm siêu thị mini LFL của WCM - chiếm 70% trên tổng số các siêu thị mini, ghi nhận biên lợi nhuận sau thuế đạt 2,2% trong quý 3/2023, quý thứ hai liên tiếp có lợi nhuận sau thuế dương. Đây là cột mốc quan trọng mang lại niềm tin cho ban lãnh đạo về lộ trình tiến đến điểm hòa vốn lợi nhuận sau thuế của toàn bộ mạng lưới trong năm 2024. Để gia tăng lợi ích cho khách hàng, ban lãnh đạo dự kiến sẽ tích hợp Phúc Long và Lazada vào chương trình Hội viên WIN.

Masan Consumer đạt biên lợi nhuận gộp cao nhất từ trước đến nay

Theo báo cáo tài chính Masan, quý 3/2023 tiếp tục là 1 quý bùng nổ của Masan Consumer (MCH). Đơn vị này đạt mức trưởng doanh thu ấn tượng so với cùng kỳ 10,5% trong 9 tháng đầu năm 2023, và 8,7% trong quý 3 năm 2023 trên cơ sở LFL. Riêng trong quý 3/2023, biên lợi nhuận gộp ghi nhận mức cao nhất trong lịch sử là 45,6% giúp thúc đẩy biên EBITDA lên mức 26%. Đây là thành quả của việc sở hữu các thương hiệu mạnh, chiến lược phân bổ hợp lý sản phẩm có tỉ suất lợi nhuận cao, khả năng tối ưu chi phí nguyên vật liệu, và các kế hoạch dựa trên cung và cầu sản phẩm hợp lý.

Doanh thu của MCH tăng 3,5% trong 9 tháng đầu năm 2023 và 1,3% trong quý 3/2023 so với cùng kỳ. Trên cơ sở LFL, doanh thu thuần của MCH ghi nhận mức tăng trưởng 10,5% lên 20.376 tỉ đồng trong 9 tháng đầu năm 2023 và tăng trưởng 8,7% lên 7.435 tỉ đồng trong quý 3/2023 so với cùng kỳ.

Sức cầu cho sản phẩm của MCH ghi nhận tăng trưởng hầu hết tại các ngành hàng, đặc biệt là các ngành hàng gia vị, sản phẩm chăm sóc cá nhân, gia đình (HPC), và thực phẩm tiện lợi ghi nhận mức tăng trưởng lần lượt là 21%, 8,3%, và 39,4% trong 9 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ. Ngoài ra, chiến lược cao cấp hóa được triển khai thông qua việc giới thiệu sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng như lẩu tự sôi Komachi, Phở Story, nước mắm Nam Ngư tỏi ớt Lý Sơn được người tiêu dùng đón nhận tích cực.

Hầu hết các ngành hàng của Masan MEATlife đều tăng trưởng

Trong thời gian qua, sự kết hợp với chương trình hội viên WIN đã đem đến cho Masan MEATlife (MML) nhiều con số tích cực. MML đã thu hẹp khoảng cách giá với chợ truyền thống thông qua chương trình giá độc quyền cho hội WIN đối với sản phẩm thịt có thương hiệu. Doanh thu của MML tăng 61,1% trong 9 tháng đầu năm 2023 và 47,5% trong quý 3/2023 so với cùng kỳ, nhờ doanh số tăng mạnh hơn trên hầu hết các phân khúc sản phẩm, đặc biệt là mảng thịt chế biến với mức tăng trưởng vượt trội 35,9% trong 9 tháng đầu năm 2023 và tăng trưởng 23,1% trong quý 3/2023 so với cùng kỳ.

Khả năng sinh lời của MML cải thiện và đạt điểm hòa vốn EBIT trong quý 3/2023 (so với -6,3% trong quý 2/2023 và -5,3% trong quý 1/2023). Bên cạnh đó, trong quý 3/2023, biên lợi nhuận gộp là 18,6%, tăng 260 điểm cơ bản so với mức 16,0% của quý 3/2022. Biên lợi nhuận cao hơn trong quý 3/2023 so với 9 tháng đầu năm 2023 được thúc đẩy bởi tỉ suất lợi nhuận gộp của mảng lợn trang trại và gà trang trại cải thiện đáng kể so với quý liền kề. Nguyên nhân chính của sự tăng trưởng này đến từ giá lợn hơi, giá gà thịt cao hơn trong quý 3/2023 so với nửa đầu năm 2023. Cũng trong quý này, mảng lợn trang trại ghi nhận biên lợi nhuận gộp là 30,8% (so với 11,6% trong nửa đầu năm 2023) và gà trang trại đạt biên lợi nhuận gộp là 14,4% (so với -17,1% trong nửa đầu năm 2023).

Trong thời gian tới, MML đặt mục tiêu gia tăng doanh số bán hàng hằng ngày tại mỗi điểm bán WCM từ 1,6 triệu đồng lên 2 triệu đồng bằng cách tập trung vào chiến lược giá linh hoạt để cải thiện doanh số các mặt hàng bán chậm, lập kế hoạch tích hợp với WCM để phân phối đúng chủng loại sản phẩm đến đúng cửa hàng.

Nhà đầu tư ngoại "chọn mặt gửi vàng"

Vào ngày 2.10 vừa qua, Masan vừa công bố ký kết thỏa thuận với Bain Capital về việc đồng ý chấp nhận khoản đầu tư vào vốn cổ phần của Masan Group với giá trị ban đầu tối thiểu là 200 triệu USD. Mức đầu tư có thể nâng lên 500 triệu USD vào cuối năm nay cùng với sự tham gia của các nhà đầu tư khác.

Với trợ lực từ giao dịch với Bain Capital, MSN sẽ có nguồn vốn dồi dào thực hiện các chiến lược tăng trưởng bền vững, và cùng với nền tảng tiêu dùng bán lẻ cốt lõi, đơn vị này sẽ "về đích" doanh thu 2023, và bứt phá mạnh mẽ trong năm 2024.

Đầu tháng 10.2023, Bain Capital - Quỹ đầu tư tư nhân hàng đầu thế giới cam kết đầu tư ít nhất 200 triệu USD bằng vốn cổ phần vào Masan Group (MSN). Khoản đầu tư do Bain Capital và nhóm nhà đầu tư do quỹ ngoại này dẫn dắt có thể tăng lên 500 triệu USD. Tương tự, SK Group là đối tác dài hạn của Masan Group. Trên tinh thần đó, đối với phần vốn sở hữu của SK Group tại Masan, đôi bên đã thống nhất hợp tác cùng nhau để triển khai một lộ trình nhiều năm giúp tối đa hóa giá trị cho cổ đông của cả hai doanh nghiệp.