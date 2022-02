Cát Tường: Làm nghệ thuật không có dư nên tôi livestream bán hàng

Tôi hụt hẫng khi con gái trở lại Úc du học

* Chào NSƯT Cát Tường! Con gái Tường An vừa trở lại Úc nhập học, chắc hẳn chị rất bồi hồi khi tết này vắng con?

- Nghệ sĩ Cát Tường: Ở Úc, năm học mới thường bắt đầu từ tháng 2. Khi con trở lại du học, tôi hụt hẫng lắm chứ. Cả năm nay, ngày nào tôi cũng bên con. Sáng thức dậy là mở cửa qua phòng xem con thức dậy chưa, tối đi làm về thì hai mẹ con tâm sự một hồi mới ngủ. Giờ đây, tôi thấy hơi trống trải, đi làm về không còn được gặp con nữa.

* Nhìn lại một năm qua bên con gái, chị cảm thấy hạnh phúc nhất điều gì?

- Có cơ hội để mẹ con đi chơi với nhau nhiều hơn, nói chuyện, tâm sự với dạy dỗ con nhiều hơn. Trong cái rủi nó có cái may, dịch bệnh là cơ hội giúp mẹ con gần nhau hơn. Năm rồi, Tường An đã bước vào năm đầu của tuổi dậy thì nên tôi rất lo lắng. Ở Úc, con ở nhà thuê với bạn bè, không thể đi học vì dịch bệnh thì ở nhà suốt một năm sẽ như thế nào, nó làm gì sao mình biết được.

Dù về bên mẹ là học trễ một năm, nhưng tôi thấy may mắn vì được dõi theo và đồng hành cùng sự phát triển của con. Tuổi này, tính cách chưa định hình nên tâm lý hay thay đổi, thiếu kiên định, có xu hướng theo phong trào, sự rủ rê của bạn bè. May mắn thay, con gái tôi biết lắng nghe và dần đi vào nề nếp mà mẹ vạch ra. Con chỉ được cái giỏi lùa bóng, còn mẹ thì mới là người sút vào (cười).

* Ở tuổi này, Cát Tường vẫn vui vẻ và đồng hành cùng cha mẹ. Chị làm thế nào để dung hòa được cuộc sống gia đình dù có sự khác biệt giữa các thế hệ?

- Ba mẹ tôi rất văn minh, chịu lắng nghe con cái chứ không cổ hủ. Tuy nhiên, cũng sẽ có những điều mà mình không làm vừa ý họ. Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng dung hòa để gia đình êm ấm, từ nhỏ tôi đã nghe theo sự chỉ đạo của ba mẹ rồi nên không hề bức bối hay khó chịu gì hết.

Riêng về Tường An, do khoảng cách thế hệ giữa ông bà và con cháu khá lớn nên nhiều khi tôi phải đứng giữa can thiệp. Cả hai bên đều có quan điểm sống riêng, quan trọng là có người biết cách dung hòa. Tôi dành nhiều thời gian bên gia đình lắm. Xong việc là tôi về quê Vĩnh Long thăm ba mẹ. Tôi không có bạn bè nhiều, ít tụ tập lắm, chỉ thích sinh hoạt gia đình.

Không phải sao hạng A nhưng tôi tự tin đắt show, ở vị trí nhiều người khao khát

* Hiện tại, Cát Tường là một trong những MC đắt show nhất showbiz. Với tần suất xuất hiện trên sóng khá nhiều, chị làm mới mình như thế nào?

- Để thu hút khán giả và tạo sự mới mẻ, tôi luôn thay đổi và làm mới diện mạo của mình. Mỗi tập lên sóng là một bộ trang phục khác nhau với kiểu trang điểm khác nhau. Còn về kỹ năng dẫn dắt, tôi lấy kinh nghiệm sống, sự chân thật để chinh phục khán giả. Những chương trình tôi làm đều không có sự sắp đặt, hay đao to búa lớn, nó chỉ toàn nói về gia đình thôi.

Với điểm mạnh này, tôi dễ dàng khai thác câu chuyện của nhân vật, tạo nên những kịch tính, chi tiết thú vị trong mỗi số phát sóng. Tuy nhiên, để làm được điều đó, tôi phải trải lòng và lắng nghe họ. Tôi dám đi đến tận cùng của câu chuyện, đào sâu nhiều góc khuất của những người tham gia. Vì thế, các chương trình tôi dẫn đều có chiều sâu, tính giáo dục chứ không phải theo kiểu xã giao, nhạt nhẽo, ngại hỏi, ngại chia sẻ.

Ví dụ, tôi làm MC Góc khuất hôn nhân, tôi đi vào thẳng những xích mích, gãy đổ của các cặp đôi khiến nhiều người nói rằng “Trời ơi, nói chuyện với Cát Tường xong về là ly dị luôn”. Nhưng thực sự không phải vậy. Tôi muốn vạch ra vấn đề, những khúc mắc trong đời sống vợ chồng để họ nhìn nhận rõ, từ đó rút kinh nghiệm cho bản thân.

* Là nghệ sĩ gạo cội trong showbiz, chắc hẳn chị có tiêu chí riêng cũng như mức cát-sê tương đương tên tuổi mới đồng ý tham gia các dự án truyền hình, phim ảnh?

- À có chứ, nếu mà nói không là xạo rồi. Đương nhiên, mình đi làm cũng vì mưu sinh mà. Hi sinh vì nghệ thuật, sống vì đam mê nhưng cũng phải đi liền với chuyện cơm áo gạo tiền. Tôi có tiêu chí riêng khi nhận lời tham gia bất kỳ dự án nào.

Thứ nhất, tôi không bao giờ nhận những chương trình nhảm nhí, mua vui rẻ tiền, không có tính giáo dục, nhân văn. Nhiều năm qua, tôi luôn chọn những show văn minh, mang tính giáo dục cao và quan trọng là mang đến thông điệp tích cực cho khán giả.

Thứ hai, tôi không thích làm những chương trình có dàn xếp, bắt buộc tôi phải nói như thế này, như thế kia. Tôi thấy không thoải mái khi bị bó buộc.

Thứ ba, đơn vị sản xuất phải là công ty có uy tín, tầm cỡ và đưa mức cát-sê thỏa đáng với công sức mình bỏ ra. Đi làm, tôi luôn đặt vấn đề về cát-sê, không có cát-sê thì lấy đâu nguồn để tôi đầu tư hình ảnh và mưu sinh.





Dù vậy, thù lao làm nghệ thuật chỉ vừa đủ cho nghệ sĩ sống với nghề thôi, chứ còn nói dư dả, làm giàu thì không có đâu. Khi làm nghệ sĩ, bạn phải dành rất nhiều tiền để đầu tư quần áo, phụ kiện, trang điểm…

Nói chung, ai cũng phải có cái nghề gì đó kinh doanh tay trái, để có cuộc sống ổn định hơn. Nhưng mà để sống được với nghề, ăn đồng lương của nghề là một điều rất may mắn và tôi đã làm được cái điều đó.

* Dù nổi tiếng nhưng chị từng chia sẻ rằng chỉ nghĩ mình là sao hạng B. Có bao giờ Cát Tường quan trọng việc phải vươn mình, nổi đình nổi đám và được săn đón như sao hạng A không?

- Tôi luôn luôn cố gắng, nhưng biết năng lực và vị trí của mình nằm ở đâu. “Biết người biết ta thì trăm trận trăm thắng”, biết hài lòng thì mình sẽ không cảm thấy thất vọng, không bị tủi thân. Mình luôn luôn phấn đấu mỗi ngày, để khán giả không bao giờ quên mình. Chứ còn để lên được sao hạng A, đòi hỏi phải có nhiều cơ hội, nhân duyên, nhiều thứ lắm.

Mà tôi nghĩ, nếu lên thì mình đã lên từ xưa rồi, chứ không phải tới bây giờ. Quan trọng tôi hãnh diện về mình ở hiện tại. Trong khi tre già măng mọc, các lớp trẻ rất tài năng, còn tôi - 45 tuổi, vẫn sống và bắt kịp được xu hướng hiện nay. Bây giờ, tôi chấp nhận là sao hạng B nhưng mà là B+. Tôi vẫn có show làm đều đều. Tôi tin rằng nếu mình tiếp tục đam mê và không ngừng phấn đấu thì vẫn sẽ sống được với nghề.

Làm nghệ thuật không có dư nên tôi livestream bán hàng

* Người ta từng bất ngờ khi thấy Cát Tường ngồi livestream bán hàng ở mọi nơi, từ phim trường đến nhà riêng hay quán nước dọc đường. Trước những lời lẽ không hay, cho rằng “nghệ sĩ mà đi bán hàng”, chị nghĩ công chúng có quá khắt khe, “thần tượng hóa” nghệ sĩ không?

- Cuộc sống mưu sinh mà, phải chấp nhận thôi. Ngày xưa, tôi mở shop kinh doanh, người ta thấy sang thì khác. Còn bây giờ, kinh doanh online thì phải ngồi nói ra rả nên thấy kém sang. Nhưng đây là thời buổi nào rồi, công nghệ đang lên ngôi. Nếu không livestream, nắm bắt công nghệ thì làm sao bắt kịp người ta.

Sống phải chấp nhận thời cuộc, còn nếu cứ ôm khư khư cái dĩ vãng hoặc khuôn mẫu nào đó thì không được. Nhưng quan trọng là phải sống có chừng mực, biết giữ hình ảnh mình và được công chúng chấp nhận. Lao động bằng mồ hôi, nước mắt để tạo ra tiền thì không có gì là xấu hết.

Chứ giờ mình không làm thì không có tiền. Không có tiền, không kinh doanh thì tiền đâu đi làm nghệ thuật. Tôi đi quay, đầu tư một cái đầm, giá bèo nhất cũng 1 triệu, 1 đôi giày cũng từ 500.000-700.000 đồng. Trong khi đó, cát-sê chỉ tầm 3-4 triệu/số, cái nào nhiều lắm thì được 5-6 triệu/số. Chỉ đầu tư quần áo, son phấn, xăng cộ, tiền tài xế… thì thấy không có dư nhiều rồi. Trong khi đó, tôi còn nuôi cha mẹ, nuôi con. Vì thế, kinh doanh là một nghề tay trái phù hợp, tôi đã tự định hướng cho mình.

* Có bao giờ chị mặc lại đồ đã từng đi diễn để lên sóng chưa?

- Có chứ, tôi hay “xào” lại lắm. Có bộ cất trong tủ 1 năm, năm sau lấy ra mặc là thành mới. Nhưng nhiều khi tôi bị cũng bị bé fan “bóc phốt”, nói cô mặc đồ đẹp quá, mà bữa tụi con thấy cô mặc trong chương trình kia rồi (cười).

Đối với sự kiện lớn, tôi ít mặc lại đồ cũ. Còn với những show dài kỳ như 52 số, 104 số, chắc chắn phải có “xào” lại. Tôi mặc đồ cũ nhưng đổi kiểu tóc, đổi bông tai, phối đồ lại thì thành mới. Nhưng không bao giờ tôi mặc lại đồ cũ quá 3 lần khi làm việc.

* Trên mạng xã hội, Cát Tường không ngại đối chất, thậm chí tranh luận cùng antifan. Nhiều người chọn cách im lặng, tại sao chị thì không?

- Đã làm cái nghề này, là làm dâu trăm họ, chắc chắn có người thương người ghét. Tôi đáp trả antifan cũng là cách để fan mình nhìn thấy. Từ đó, họ thấy thần tượng mình ứng xử trên mạng xã hội thế nào. Qua đó, mình sẽ có thêm nhiều sự yêu thương từ fan. Fan nhí của tôi nhiều lắm, đa phần là các bạn tuổi teen, bằng tuổi với Tường An.

Tôi đáp trả có văn hóa, để người ta hiểu rõ vấn đề. Đôi lúc mình im lặng, đối phương sẽ nghĩ rằng họ đúng và tiếp tục tấn công. Đôi khi, có nhiều người đang lưng chừng, chưa biết họ thích mình hay không, nhưng nhìn cách mình đối đáp antifan, có khi họ thấy lý lẽ tôi hợp lý mà dần chuyển sang thích mình. Tại sao không?

* Cảm ơn nghệ sĩ Cát Tường đã dành thời gian chia sẻ!