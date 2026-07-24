Cậu bé 12 tuổi hát bolero 'gây sốt' bất ngờ 'lột xác' sau 8 năm

Sau sát hạch, The Next Artist 2026 chính thức bước vào vòng PK, nơi các ứng viên tự lựa chọn đối thủ và đối đầu trực tiếp để giành tấm vé đi tiếp. Không còn là những thử thách cá nhân, mỗi màn trình diễn đều mang tính quyết định khi chỉ một người có thể tiếp tục hành trình. Trong tập 6 vừa lên sóng cũng đánh dấu sự trở lại của Đàm Vĩnh Hưng trên hàng ghế cố vấn, với những nhận xét thẳng thắn cho thí sinh.

Màn lột xác của Trần Tấn Bảo

Trở lại một cuộc thi, Tấn Bảo gây bất ngờ bởi màn thay đổi về ngoại hình sau 8 năm giành quán quân Tuyệt đỉnh song ca nhí Ảnh: NSX

Trong đêm thi, Trần Tấn Bảo gây chú ý khi thể hiện ca khúc Kẻ mua câu hát do chính anh sáng tác. Trước đó, ứng viên sinh năm 2006 từng gây chú ý khi tham gia Tuyệt đỉnh song ca nhí 2018, ghi điểm bởi chất giọng ngọt ngào khi thể hiện các ca khúc bolero, dân ca và giành quán quân chung cuộc. Cậu bé quê Hải Phòng còn được Đàm Vĩnh Hưng nhận làm con nuôi, hỗ trợ phát triển tại TP.HCM.

Sau 8 năm, Tấn Bảo trở lại một cuộc thi với ngoại hình cao lớn. Từng được khán giả yêu mến với hình ảnh cậu bé theo đuổi dòng nhạc bolero mộc mạc, giọng ca 20 tuổi gây bất ngờ khi xuất hiện với mái tóc đỏ cùng phong cách thời trang năng động. Sân khấu lần này cũng đánh dấu màn “lột xác” của nam ứng viên sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Dàn giám khảo bất ngờ trước sự thay đổi của Tấn Bảo Ảnh: NSX

Không chỉ thay đổi về hình ảnh, Tấn Bảo còn cho thấy sự trưởng thành trong tư duy âm nhạc khi mang đến Kẻ mua câu hát do chính mình sáng tác. Thay vì lựa chọn những bản ballad hay bolero quen thuộc, nam ứng viên mạnh dạn khai thác chất liệu ngũ cung, kết hợp cùng bản phối hiện đại. Đây được xem là bước đi táo bạo, thể hiện mong muốn thoát khỏi vùng an toàn và khẳng định cá tính của con trai nuôi Đàm Vĩnh Hưng.

Trên sân khấu, Tấn Bảo tự tin khoe giọng hát, vũ đạo trước dàn cố vấn và khán giả, cho thấy nỗ thay đổi mình sau 8 năm giành danh hiệu quán quân. Hội ngộ “người quen” trên ghế nóng, Đàm Vĩnh Hưng đưa ra nhận xét cho giọng ca sinh năm 2006: “Em rất thông minh vì em biết cách tận dụng vốn tự có của mình là khả năng hát dân ca, bolero mềm mại đưa vào trong bài hát của mình. Bài sáng tác nó khó như vậy anh cứ nghĩ chỉ có người lớn tuổi mới có thể viết ra được dòng nhạc này”.

Đồng quan điểm, Bùi Duy Ngọc cho biết anh bất ngờ với sự thay đổi của Tấn Bảo ở vòng thi này. “Bạn biết mình cần làm gì để tròn trịa trên sân khấu”, anh chia sẻ. Dù có sự khác biệt so với trước song nam cố vấn kỳ vọng trong những tiết mục sau, đàn em sẽ bùng nổ hơn. Bài thi của Tấn Bảo vẫn đủ sức để giúp nam ứng viên vượt qua đối thủ Quốc Toàn để giành cơ hội bước tiếp vào vòng trong của The Next Artist 2026.