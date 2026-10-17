Canh nhiệt, tráng bột, xoay chảo, thêm nhân rồi gấp bánh. Những công đoạn đòi hỏi sự khéo léo và nhanh tay này đã trở nên quen thuộc với Nguyễn Hoàng Đệ, 13 tuổi, ở phường Thới Long, TP.Cần Thơ. Dù còn nhỏ tuổi, Đệ có thể đứng cùng lúc 3 bếp, liên tục đổ những chiếc bánh xèo vàng giòn để phụ mẹ bán hàng.

Cậu bé 13 tuổi miền Tây đổ cùng lúc 3 chiếc bánh xèo phụ mẹ mưu sinh

Hơn 1 năm nay, cứ khoảng 8 giờ sáng, Đệ lại cùng mẹ dọn hàng ra bán. Dáng người mũm mĩm nhưng đôi tay em rất nhanh nhẹn. Khi chảo đủ nóng, Đệ tráng bột, xoay chảo rồi lần lượt cho tôm, thịt, củ sắn, giá, cà rốt vào làm nhân. Đến khi bánh chín, em gấp lại gọn gàng trước khi chuyển sang chiếc chảo tiếp theo.

Với 3 bếp hoạt động cùng lúc, Đệ phải liên tục xoay người để canh bánh. Những chiếc bánh thành phẩm vàng đều, tròn và có kích thước tương đối đồng nhất. Cách đứng bếp thành thạo của cậu bé khiến nhiều thực khách chú ý.

Mỗi ngày, 2 mẹ con sử dụng khoảng 2 kg bột, làm được khoảng 70 chiếc bánh xèo. Dù có khách, quán cũng chỉ bán với số lượng vừa sức vì không đủ người làm. Những lúc đông khách, Đệ phải thao tác nhanh hơn, đôi khi bất cẩn chạm vào chảo nóng gây bỏng tay. Tuy vậy, em vẫn vui vì có thể giúp mẹ bớt vất vả.

Bánh của Đệ tự đổ, vỏ giòn không quá dày ẢNH: THANH DUY

Gia đình Đệ có 3 anh em. Mẹ em là chị Lê Thị Thúy Hằng, 36 tuổi, bán bánh xèo để trang trải cuộc sống. Cha Đệ đi làm công nhân, anh trai làm phụ hồ, còn em gái đang đi học. Theo gia đình, vì hoàn cảnh khó khăn, Đệ đã nghỉ học hơn 1 năm trước để ở nhà phụ mẹ bán bánh.

Quán bánh xèo của gia đình đã hoạt động được khoảng 7 năm. Trước đây, chị Hằng phải đi làm thuê xa nhà. Thấy hoàn cảnh khó khăn, một người thân cho chị mượn mặt bằng để bán bánh từ sau 8 giờ sáng mà không lấy tiền thuê.

Thời gian đầu, chị Hằng còn e ngại vì chưa quen buôn bán. Phải hơn 10 ngày sau khi mở quán, chị mới dám đặt một tấm biển hiệu nhỏ để khách biết đến.

Còn Đệ bắt đầu học đổ bánh xèo từ một lần thấy mẹ quá bận rộn. Hơn 1 năm trước, khi khách đến đông, em lo những chiếc bánh trên bếp bị cháy nên xin mẹ cho thử đổ bánh.

Không ngờ, chiếc bánh đầu tiên của Đệ lại khá đẹp mắt và được thực khách khen ngợi. Sau đó, em tiếp tục tập làm. Dù có những lần bánh bị hỏng hoặc cháy, Đệ vẫn kiên trì luyện tập cho đến khi có thể tự mình đứng bếp.

Khách ghé mua bánh nhà Đệ, phần vì bánh ngon, phần vì cảm mến tấm lòng thơm thảo của cậu bé ẢNH: THANH DUY

Công việc không hề nhẹ nhàng với một cậu bé 13 tuổi. Gian bếp nhỏ có mái tôn, lại thêm sức nóng từ 3 bếp lửa khiến Đệ thường xuyên đổ nhiều mồ hôi. Những lúc quá nóng, em ra ngoài nghỉ một lát, uống nước rồi tiếp tục quay vào phụ mẹ.

Quán bánh xèo của gia đình khá nhỏ, nhưng có những thời điểm khách phải chờ đến lượt. Một số người từ xa tìm đến để thưởng thức bánh và xem Đệ đứng bếp.

Mỗi cặp bánh xèo được bán với giá 25.000 đồng. Theo ghi nhận của phóng viên, bánh có phần nhân đầy đặn, vỏ vàng giòn. Tuy nhiên, điều khiến nhiều thực khách chú ý hơn cả là sự nhanh nhẹn, khéo léo của cậu bé 13 tuổi.