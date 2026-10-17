Cậu bé miền Tây thoăn thoắt đổ bánh xèo trên 3 bếp cùng lúc

Một mình đổ 3 chiếc bánh xèo cùng lúc

Nếu đi lướt qua đường Trần Ngọc Hoằng (khu vực Long Hưng, phường Thới Long, thành phố Cần Thơ), căn nhà tiền chế với vài bộ bàn ghế nhựa chẳng có gì đặc biệt để níu chân khách. Thế nhưng, nán lại đôi chút, nhiều người hẳn sẽ bị cuốn hút bởi hình ảnh cậu bé Nguyễn Hoàng Đệ (13 tuổi) đổ bánh xèo chuyên nghiệp không thua người lớn.

Hơn 1 năm nay, Nguyễn Hoàng Đệ đổ bánh xèo phụ mẹ mưu sinh ẢNH: THANH DUY

Dáng người mũm mĩm nhưng đôi tay Đệ thoăn thoắt. Hơn 1 năm nay, cứ khoảng 8 giờ sáng, em lại cùng mẹ dọn hàng ra bán. Nhà cách quán hơn 300 m nên xô bột, rau xanh, keo nước chấm và các nguyên liệu phải lần lượt mang ra từng món.

Những hôm dọn bán sẽ có 3 bếp. Hai bếp than hồng phía trước và 1 bếp gas đằng sau. Nhiều người thích xem Đệ đổ bánh vì rất "cuốn". Khi chảo dầu nóng vừa, em nhanh tay tráng bột, xoay chảo dứt khoát, điêu luyện. Thêm nhúm tôm thịt, củ sắn, giá cọng, cà rốt rồi em gấp bánh lại gọn gàng, thành thục.

Cậu bé miền Tây mũm mĩm nhưng khéo tay, đổ bánh xèo điêu luyện như người lớn ẢNH: THANH DUY

Với 3 bếp lửa, phải xoay người liên tục đổ bánh nhưng không có gì là khó với Đệ. Những chiếc bánh chín tới vàng rộm, gây ấn tượng bởi tròn vành và tương đối đồng đều về kích thước. Đệ nói với vẻ nhiều kinh nghiệm: "Bánh muốn ngon phải canh lúc dầu nóng mới đổ bột vào. Chảo chưa đủ nhiệt thì bánh không giòn. Bánh đổ trên bếp than thì sẽ ngon hơn bếp gas".

Mỗi ngày, hai mẹ con Đệ chỉ bán khoảng 2 kg bột, tương đương 70 chiếc bánh. Bán ít không phải vì vắng khách mà vì sức người có hạn. Thỉnh thoảng vội quá, Đệ vẫn lỡ tay chạm vào chảo nóng nhưng cậu bé thường nghĩ đến cha mẹ để lướt qua. "Em thích đổ bánh lắm, vì nghe tiếng xèo xèo vui tai. Nhất là khi đổ bánh thì giúp cha mẹ đỡ vất vả hơn", Đệ bộc bạch.

Quán nhỏ và dân dã nhưng không ít lần khách đến mua bánh phải chờ tới lượt. Thậm chí, có những vị khách không ngại xa xôi tìm tới chỉ để ủng hộ "đầu bếp nhí".

Ông Trần Văn Dũng (68 tuổi) cho biết, dù quãng đường 6 km từ nhà ông đến đây có tới 2 quán bánh xèo gần hơn, song ông vẫn chọn đến quán của Đệ. Động lực thôi thúc ông không chỉ là cặp bánh xèo 25.000 đồng đầy đặn, vàng giòn ngay cả khi ăn nguội, mà còn vì muốn xem cậu bé 13 tuổi trổ tài đổ bánh xèo thế nào.

"Đệ còn nhỏ mà giỏi quá, chừng ấy tuổi đã giúp đỡ được gia đình. Đáng khen nữa là cháu khéo tay như người lớn vậy", ông Dũng bộc bạch với nụ cười ấm áp dành cho cậu bé luôn lễ phép, chào hỏi ngoan ngoãn mỗi khi có khách ghé qua.

Bánh xèo nhân tôm thịt, củ sắn, giá, cà rốt ẢNH: THANH DUY

Gác chuyện tập sách phụ mẹ mưu sinh

Đằng sau vẻ thạo nghề là câu chuyện đáng trân quý về lòng hiếu thảo của Đệ. Vợ chồng chị Lê Thị Thuý Hằng (36 tuổi, mẹ của Đệ) có 3 người con. Đệ có người anh trai lớn đi làm phụ hồ và em gái nhỏ đang đi học. Với Đệ, hoàn cảnh khó khăn đã khiến em gác lại chuyện tập sách từ hơn một năm trước để ở nhà phụ mẹ mưu sinh. Trong khi đó, cha của Đệ đi làm công nhân cả ngày.

Chị Lê Thị Thuý Hằng (mẹ của Đệ) bán bánh xèo từ năm 2019 ẢNH: THANH DUY

Quán bánh xèo nhỏ bắt nguồn từ tình thương của bà con. Năm 2019, thấy chị Hằng vất vả làm thuê làm mướn xa con, một người thân cho chị mượn mặt bằng từ 8 giờ sáng mỗi ngày (sau khi người này bán bún riêu xong - PV). Ngày đó, do không tự tin "khởi nghiệp", chị Hằng bán hơn mười ngày mới dám đặt biển hiệu nhỏ để mời chào khách. Tiền lời mỗi ngày khoảng 200.000 đồng đã giúp gia đình nhỏ có cuộc sống ổn định hơn.

Cơ duyên đưa Đệ bước vào gian bếp cũng thật tình cờ. Hơn một năm trước, thấy mẹ bận bịu giữa dòng khách đông, cậu bé nóng ruột sợ khét chảo rồi xin mẹ cho đổ bánh thử. Chiếc bánh đầu tiên ra lò đẹp mắt ngoài mong đợi, thực khách tấm tắc khen khiến Đệ khoái chí. Dù sau lần "ăn may" đó là những chiếc bánh hỏng, bánh cháy, nhưng sự kiên trì luyện tập đã giúp Đệ trở thành cánh tay đắc lực với mẹ trong những buổi mưu sinh.

Mỗi ngày, hai mẹ con của Đệ bán 2 kg bột, tương đương khoảng 70 cái bánh xèo là nghỉ ẢNH: THANH DUY

Nói về con, chị Hằng chia sẻ với niềm tự hào: "Nhờ Đệ, tôi có thể đi giao bánh cho khách và có thêm thời gian nghỉ ngơi. Con rất thương và chia sẻ với mẹ, tôi thấy vui lắm".

Với nhiều thực khách, bánh xèo miền Tây nơi đâu cũng có, thế nhưng chiếc bánh xèo của Đệ có một hương vị rất riêng. Bởi trong hương vị đó có sự ngọt ngào của tình thân, có sự đậm đà tình hiếu thảo của cậu bé 13 tuổi dành cho cha mẹ mình. Thấy điều đó, ai cũng mong sự chăm chỉ, chịu khó hôm nay của Đệ sẽ là tiền đề để em có cuộc sống tốt đẹp trong tương lai.