Cậu bé lai từng gây sốt khi hát cùng Như Quỳnh tiết lộ cuộc sống ở ÚC

Shumo AG chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV Young Boy Young Girl. Đây là ca khúc đánh dấu mốc quan trọng khi lần đầu tiên cậu bé thử sức ở thể loại pop dance, mang đến một diện mạo âm nhạc hoàn toàn mới mẻ sau quãng thời gian hoạt động nghệ thuật. Trước đó, Shumo AG từng gây chú ý khi đứng chung sân khấu cùng ca sĩ Như Quỳnh trong một chương trình nghệ thuật lớn. Cũng từ đây, thông tin cậu bé đứng cùng giọng ca Vùng lá me bay được nhiều người quan tâm.

Bật mí về ca khúc mới của Shumo AG

Shumo AG gây bất ngờ với hình ảnh ngày càng trưởng thành hơn Ảnh: NVCC

Ca khúc lần này được viết từ chính những cảm xúc rung động đầu đời ngây ngô, nghịch ngợm và đôi khi chẳng cần phải giải thích lý do. Thông qua âm nhạc, Shumo AG muốn gửi gắm một thông điệp giản dị rằng khi còn trẻ, ai cũng mang trong mình khát khao được yêu, được thể hiện và đón nhận tình cảm theo phong cách riêng.

MV được quay hoàn toàn tại Việt Nam với sự tham gia của một nữ diễn viên giàu kinh nghiệm diễn xuất cùng nhóm nhảy chuyên nghiệp. Không chỉ đảm nhận vai trò sáng tác và thể hiện, đây cũng là lần đầu tiên Shumo AG bộc lộ khả năng diễn xuất trước ống kính, từ những ánh mắt tình tứ đến nụ cười rạng rỡ, kết hợp cùng các động tác vũ đạo bắt mắt.

Sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ khi còn rất nhỏ, Shumo AG còn thành thạo nhiều nhạc cụ như guitar điện, piano và cello. Âm nhạc với chủ nhân ca khúc Back home chưa bao giờ là một cuộc dạo chơi, mà là một lĩnh vực được nghiêm túc theo đuổi, tự mình đảm nhận từ khâu viết nhạc, phối khí cho đến thu âm.

Shumo AG kể về mối tình "gà bông" trong sản phẩm âm nhạc mới Ảnh: NVCC

Dù lịch trình dày đặc tại Úc, phải cân bằng giữa việc học chuyên môn âm nhạc, sáng tác, tự tay dựng hình ảnh và tương tác với người hâm mộ, Shumo AG vẫn giữ được nguồn năng lượng tích cực. Đằng sau sự trưởng thành ấy là hậu phương vững chắc và tình cảm gắn kết sâu sắc với gia đình. Đặc biệt, bố mẹ luôn là người đồng hành sát sao phía sau ống kính để hỗ trợ các hoạt động nghệ thuật của anh. Nam ca sĩ cởi mở trao đổi và thảo luận nghiêm túc với gia đình về từng dự án nghệ thuật như những người đồng nghiệp thực thụ.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại ở Úc, Shumo AG cho biết anh vẫn đang nỗ lực cân bằng mọi thứ. Với nam ca sĩ, học tốt ở trường cũng quan trọng giống như việc phát triển bản thân trong âm nhạc.

Cậu bé cho hay: “Học bổng âm nhạc là điều khiến em tự hào, đồng thời cũng tạo động lực để em tiếp tục cố gắng. Em lên kế hoạch trước và tập trung vào việc cần ưu tiên nhất ở từng thời điểm. Trường học cũng cho em cơ hội chơi nhạc cùng các bạn, nên việc học và âm nhạc không phải lúc nào cũng là hai phần tách biệt trong cuộc sống. Được học tập và làm nhạc, em biết ơn vì có sự đồng hành, hỗ trợ của gia đình”.

Shumo AG không ngại học hỏi để phát triển nghệ thuật Ảnh: NVCC

Khi gọi bố mẹ là “đồng nghiệp”, Shumo AG giải thích rằng cả nhà tạo cho mình cảm giác cùng làm việc như một đội và những ý tưởng của nam ca sĩ được lắng nghe nghiêm túc. “Em trực tiếp tham gia sáng tác, phối khí và thu âm, định hướng social content nên việc có tiếng nói trong các quyết định sáng tạo rất quan trọng với em. Nhưng bố mẹ vẫn luôn là bố mẹ, và em vẫn cần sự hướng dẫn của người thân. Bởi phía sau sân khấu là rất nhiều thời gian luyện tập và thử đi thử lại”, nam ca sĩ bộc bạch.

Chia sẻ về kế hoạch trong thời gian tới, Shumo AG cho biết bản thân muốn tiếp tục trở về Việt Nam biểu diễn. Bởi theo giọng ca Back Home, đây là một phần cội nguồn, cũng là một phần quan trọng trong hành trình âm nhạc của mình.

“Biểu diễn tại MTV SchoolFest và đứng chung sân khấu với các nghệ sĩ Việt Nam đã mang lại cho em những trải nghiệm mà em sẽ luôn ghi nhớ. Sống ở Úc cho em cơ hội học hỏi và phát triển, và em rất muốn mang những gì mình học được trở về chia sẻ với khán giả Việt Nam. Với em, điều thú vị là có thể xây dựng một sự nghiệp giúp mình luôn gắn kết với cả hai nơi”, cậu bé cho hay.