Cậu bé rao bán trứng bằng thơ ở TP.HCM, khiến cả khu phố thích thú

Sam là tên gọi ở nhà, còn tên đầy đủ là Nguyễn Phước Quý K. (9 tuổi). Chúng tôi tìm đến nhà cậu bé rao bán trứng bằng thơ ở TP.HCM, nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Lê Văn Duyệt (P. Gia Định), hỏi nhà cậu bé được bà con lối xóm chỉ rất nhiệt tình. "Nhà nó ở mặt sau. Cô cứ để xe đó, tui trông cho, thằng nhỏ lanh và dễ thương lắm", bà Trần Thị Ngọc Nữ (63 tuổi) người dân ở đây chia sẻ.

Cậu bé rao trứng bằng thơ ở TP.HCM bên mẹ ẢNH: THANH ĐA

Bà Nữ cũng cho biết: "Hai mẹ con của Sam mới về đây thuê trọ. Tôi cũng thường xuyên mua trứng cùa Sam. Nó lanh và dễ thương. Nhà tôi có 4 đứa cháu ngoại rồi, nhưng chưa có đứa nào lanh như nó. Cứ chiều chiều, tôi mua dùm và kiếm chuyện giỡn với nó", bà Ngọc Nữ cười chia sẻ.

Bà khen Sam đẹp trai, lễ phép, thương mẹ. Lời rao bằng thơ độc lạ: "World cup thì có đá banh/ Messi đá bóng con đi bán hàng/ Trứng lộn, trứng dữa tuyệt vời/ Vừa đi vừa hát cả nhà cùng vui" hay như: "Nắng mưa là chuyện của trời/ Mình đi ăn trứng cho đời thêm vui/ Trứng may mắn, trứng xả xui/ Lụm lẹ, lụm lẹ fuji kính mời"... phát ra từ chiếc loa nhỏ gắn trên xe đạp của Sam đã trở nên quen thuộc với mọi người trên con hẻm nhỏ này.

Sam lấy thêm trấu bỏ vào túi trứng gà ẢNH: THANH ĐA

Mở cửa đón chúng tôi, Sam cười rạng rỡ. "Cô đợi chút con lấy trứng cho cô nhen". Miệng nói, tay làm, Sam lấy bao bóng chọn trứng. Cậu bé không quên lấy thêm trấu bỏ vào túi trứng để tránh va chạm, trứng vỡ.

Sam nói mơ ước của con là trở thành YouTuber để phụ mẹ bán được nhiều trứng hơn. "Mẹ làm thơ, con đọc lại thơ và thu âm rồi đi bán hàng. 4 giờ chiều, con đi học về, phụ má đi bán trứng vịt lộn", Sam kể.

Cậu bé rao bán trứng bằng thơ ở TP.HCM đạp xe đi mua đồ ăn cho mẹ ẢNH: THANH ĐA

Cậu bé rao bán trứng bằng thơ: "Bồng bồng mà nấu trứng ngon/ Ăn vô ấm bụng ấm thân ấm đời/ Vịt lộn vịt dữa kính mời/ Fuji giao trứng tận nhà bà con", nhớ lại hồi đầu đạp xe đi rao hàng, thi thoảng bạn bè chọc em cũng mắc cỡ. Nhưng thương mẹ, rồi đi bán nhiều cũng dần quen với công việc. "Người ta chọc thì mình đừng có nghe, mình đi bán hàng thôi. Có khi mấy bạn chọc thì con hỏi mấy bạn có mua trứng không. Tự nhiên đang chọc con, các bạn mua trứng luôn", Sam cười.

Chị Trần Ngọc Trang (36 tuổi), mẹ của Sam, kể rằng thời gian đầu hai mẹ con thuê một mặt bằng nhỏ trên đường Vũ Tùng (gần chợ Bà Chiểu), mặt bằng gần chợ, lượng người đông nên bán trứng rất nhiều.

Mẹ Sam kiểm tra vết thương khi con trai đạp xe bị té ẢNH: THANH ĐA

Bảng kỷ luật của Sam ẢNH: THANH ĐA

Nhưng sau đó, chị quyết định dọn về đây để ở ổn định (đường Lê Văn Duyệt, P. Gia Định, TP.HCM), thuê căn nhà nhỏ vừa ở, vừa kinh doanh dù biết lượng khách sẽ giảm nhiều. Chị nhớ lại thời điểm ấy, cứ 16 giờ con đi học về, ra phụ mẹ bán hàng. Vài tiếng sau, Sam đạp xe về nhà nấu ăn, tắm rửa, tới 20 - 21 giờ, con lại đạp xe ra phụ mẹ dọn hàng về nhà.

"Lúc đó rộ lên tin đồn bắt cóc trẻ con, ở chợ cũng lộn xộn nữa. Thấy con vất vả đi tới đi lui, tôi cũng không yên tâm buôn bán được nên tôi dọn về đây. Cô bác ở đây thương hai mẹ con lắm", chị chia sẻ.

Buổi tối, sau khi dọn dẹp hàng, chị Trang cùng con trò chuyện, đọc sách, nghe postcard. Chị Trang cho biết từng làm việc trong tập đoàn lớn, gần đây nhất chị có 2 năm làm việc tại Thái Lan, nhưng chị đã quyết định trở về Việt Nam để sống cùng con. "Tôi đủ sức nuôi con khôn lớn", chị nói. Việc để Sam bán trứng phụ mẹ là cách chị dạy con biết quý sức lao động, hiểu giá trị của đồng tiền và học cách chia sẻ với mẹ từ những điều nhỏ nhất.



