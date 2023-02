Cậu bé thoát chết thần kỳ sau khi bị rơi vào máy giặt đầy nước xà phòng

Cậu bé đã thoát chết thần kỳ. Sau 7 ngày hôn mê và thở máy và sau đó là 12 ngày nằm viện, cậu bé đã ra viện, theo tờ Indian Express.



Theo các bác sĩ, khi được đưa đến bệnh viện, cháu bé đã bất tỉnh, không phản ứng, lạnh và khó thở. Cậu bé được đưa vào Bệnh viện Fortis ở Vasant Kunj.

Cậu bé rơi vào bên trong chiếc máy giặt cửa trên đang mở nắp, trong khi người mẹ ra khỏi phòng.

Theo người mẹ, cậu bé có thể đã trèo lên ghế và trượt vào máy.

Tiến sĩ Himanshi Joshi, chuyên gia tư vấn tại khoa nhi của Bệnh viện Fortis, cho biết bé được đưa đến trong tình trạng nguy kịch. "Do nước xà phòng, chức năng của nhiều cơ quan của bé bị tổn hại, bao gồm cả sự mất cân bằng điện giải", bác sĩ cho biết, theo The Times of India.

Cô Joshi nói thêm rằng bé đã được cho sử dụng thuốc kháng sinh và hỗ trợ truyền dịch, sau đó bé bắt đầu hồi phục. Dần dần, bé bắt đầu nhận ra mẹ mình và được rút máy thở.