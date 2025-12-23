Cầu Bình Phước 1 hoàn thành nâng tĩnh không hơn 1m

Cầu Bình Phước 1 được xây dựng trước năm 1975, từng được sửa chữa, mở rộng vào năm 2012 nhưng tĩnh không chỉ đạt 6,5m. Đáng chú ý, cầu đã từng bị sà lan va chạm gây hư hỏng kết cấu.

Xe cộ di chuyển qua cầu Bình Phước 1 sáng nay (23.12) sau khi hoàn thành công trình nâng tĩnh không ẢNH: TL

Dự án nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 do Trung tâm quản lý hạ tầng đường bộ (Sở Xây dựng) làm chủ đầu tư, được khởi công từ tháng 2.2025. Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 110 tỉ đồng, thấp hơn rất nhiều so với phương án xây mới ước tính hơn 1.000 tỉ đồng.

Quá trình thi công phức tạp do phải triển khai liên tục hai hạng mục: sửa chữa dầm cầu và kích nâng cầu để đảm bảo chiều cao thông thuyền. Trong đó, công đoạn kích nâng được triển khai từ giữa tháng 10 được đánh giá khó và phức tạp nhất.

Cầu nặng khoảng 9.000 tấn, mỗi ngày được nâng đều 4 - 8 cm bằng 90 bộ kích thủy lực, tải trọng 400 - 500 tấn. Toàn bộ hệ thống được điều khiển bằng máy tính trung tâm, sai số không quá 1 mm, kết cấu cầu được giám sát rung lắc liên tục để đảm bảo an toàn.

Cầu Bình Phước 1 hoàn thành nâng tĩnh không lên 7m ẢNH: T.L

Ông Nguyễn Xuân Vinh, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, cho biết: Do áp dụng giải pháp và công nghệ mới, dự án được các chuyên gia theo dõi, đánh giá chặt chẽ trong suốt quá trình thực hiện. Việc thi công cũng gặp nhiều khó khăn khi vừa phải đảm bảo lưu thông đường bộ, đường thủy, vừa vướng hệ thống ống cấp nước. Tuy nhiên, chủ đầu tư và các đơn vị thi công đã nỗ lực để hoàn thành đúng tiến độ.

Ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM đánh giá: Việc sửa chữa, nâng cấp tải trọng và nâng tĩnh không cầu là giải pháp cần thiết nhằm tăng khả năng thông hành cho cả đường bộ và đường thủy; đồng thời từng bước đồng bộ tĩnh không các cầu vượt sông Sài Gòn, đạt chiều cao tối thiểu 7m theo quy hoạch.

Từ thành công của mô hình nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1, cũng như trước đó là cầu Bình Triệu 1 trên Quốc lộ 13, ngành chức năng TP.HCM có thêm cơ sở để triển khai đại trà giải pháp này đối với các cầu chưa đạt chuẩn tĩnh không.



