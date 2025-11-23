Cầu Bình Triệu 1 chính thức thông xe sau khi nâng tĩnh không lên hơn 1 mét

Dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 khởi công cuối năm 2024 với tổng vốn đầu tư 133 tỉ đồng. Toàn bộ chiều dài 554 m của cầu được nâng thêm hơn 1 m, giúp khơi thông tuyến thủy qua sông Sài Gòn. Việc cấm ô tô qua cầu từ 26.8 đến nay khiến quốc lộ 13 và đại lộ Phạm Văn Đồng, cầu Bình Triệu 2 - những tuyến huyết mạch dẫn vào trung tâm thường xuyên kẹt xe.
Sáng 23.11, cầu Bình Triệu 1 đã được lưu thông một chiều các loại xe theo hướng từ phường Bình Thạnh đến phường Hiệp Bình. Ngược lại, các phương tiện cũng di chuyển 1 chiều trên cầu Bình Triệu 2 theo hướng từ phường Hiệp Bình đến phường Bình Thạnh
Các kỹ sư rà soát lần cuối các hạng mục trên công trường trước giờ thông xe
Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cùng lãnh đạo phường Bình Thạnh, phường Hiệp Bình và các đại biểu làm lễ thông xe dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 vào sáng 23.11
Trước đây, cầu Bình Triệu 1 (xây dựng trước năm 1975) chỉ đạt tĩnh không 5,5 m và 6 m, không đáp ứng quy hoạch, gây hạn chế lớn cho vận tải thủy
Đến nay, phần kết cấu chính của cầu đã được kích nâng thêm 1,08 m, đạt tĩnh không 7 m mức chuẩn cho tàu trọng tải lớn 2.000-3.000 tấn lưu thông an toàn
Dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 có điểm đầu xây dựng cách mố cầu hiện hữu phía quận Bình Thạnh cũ khoảng 93,4 m (hướng về bến xe Miền Đông), điểm cuối cách cầu hiện hữu phía TP.Thủ Đức cũ khoảng 92,4 m (hướng về đường Phạm Văn Đồng)
Thời gian qua, cửa ngõ phía đông TP.HCM vốn đã ùn tắc nghiêm trọng, lại càng thêm căng thẳng khi cầu Bình Triệu 1 bước vào giai đoạn sửa chữa, nâng tĩnh không từ cuối tháng 8. Với việc công trình hoàn thành và được thông xe, tình trạng ùn ứ kéo dài tại khu vực này được kỳ vọng sẽ giảm đáng kể từ nay
Tổng chiều dài dự án khoảng 770,4m với diện tích khoảng 1,08 ha và tổng vốn gần 133 tỉ đồng. Dự án áp dụng công nghệ kích nâng thủy lực hiện đại, vừa thi công vừa đảm bảo lưu thông, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến người dân
Người dân di chuyển qua cầu Bình Triệu 1 vào sáng 23.11 sau khi được thông xe sau 3 tháng hạn chế xe qua lại để nâng tĩnh không
“Mấy tháng nay đi qua đây lúc nào cũng kẹt xe, rất khổ. Giờ cầu làm xong, thông thoáng hơn thấy rõ, tôi thật sự phấn khởi. Hy vọng từ nay việc đi lại mỗi ngày sẽ nhẹ nhàng hơn”, ông Nguyễn Thanh Tùng (ngụ phường Hiệp Bình) chia sẻ
Sở Xây dựng đánh giá việc hoàn thành nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 giúp đảm bảo tàu thuyền qua lại an toàn hơn, đồng thời trả lại phần mặt đường chiếm dụng, giúp giảm tải ùn tắc giao thông khu vực cửa ngõ phía đông bắc thành phố
Tại buổi lễ thông xe, Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cũng cho biết sắp tới TP.HCM sẽ tiếp tục triển khai các dự án mở rộng trục quốc lộ 13, xây cầu Bình Triệu 3, hoàn thiện tuyến đường trên cao kết nối xuyên suốt và phối hợp nghiên cứu tuyến đường sắt số 3 để bổ sung năng lực vận tải
