Khôi phục phà Bình Quới, cứu kẹt xe cầu Bình Triệu

Theo đó, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và góp phần kéo giảm ùn tắc giao thông tại khu vực, UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương cho UBND phường Bình Quới, UBND phường Thủ Đức tiếp tục gia hạn hoạt động bến khách ngang sông Bình Quới (phà Bình Quới) của Công ty TNHH TM DV Vận tải bến đò Bình Quới. Thời hạn hoạt động là 12 tháng.

Phà Bình Quới là một trong những tuyến giao thông đường thủy trọng điểm kết nối bán đảo Thanh Đa (Q.Bình Thạnh cũ) với TP.Thủ Đức cũ ẢNH: SẦM ÁNH

Về lâu dài, đối với hoạt động bến khách ngang sông Bình Quới, Chủ tịch UBND TP.HCM giao UBND phường Bình Quới và phường Thủ Đức phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan liên quan rà soát các thủ tục về quy hoạch, đất đai, xây dựng. Qua đó, hướng dẫn Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Bến đò Bình Quới thực hiện theo quy định.

Phà Bình Quới nối đường Bình Quới trong bán đảo Thanh Đa (Q.Bình Thạnh cũ) qua sông Sài Gòn sang đường Kha Vạn Cân (TP.Thủ Đức cũ). Hơn 1 năm qua, kể từ khi tuyến phà phải ngưng hoạt động do gặp vướng mắc liên quan đến thủ tục pháp lý, thuê đất, người dân từ hướng TP.Thủ Đức đi Q.Bình Thạnh (cũ) và ngược lại hằng ngày phải đi vòng hơn 10 km qua các tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Ung Văn Khiêm, cầu Bình Triệu, Phạm Văn Đồng… thay vì khoảng 10 phút đi phà vượt sông.

Đặc biệt, kể từ khi cầu Bình Triệu 1 điều chỉnh lưu thông để phục vụ thi công dự án nâng tĩnh không, cửa ngõ phía đông TP.HCM "ngập" trong ùn tắc đến nghẹt thở. Sở Xây dựng TP.HCM liên tục điều chỉnh phương án điều tiết theo thực trạng nhưng ùn ứ vẫn diễn biến phức tạp, chuyển từ cầu Bình Triệu sang cầu Bình Lợi, rồi lại dồn tới đường Phạm Văn Đồng và đổ về QL13 vốn đã quá tải nghiêm trọng hơn 2 thập kỷ qua.

Theo thống kê của thành phố, khu vực cầu Bình Triệu hiện nằm trong nhóm hơn 180 điểm có nguy cơ ùn tắc cao sau khi mở rộng địa giới hành chính. Trong khi đó, công trình nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 dự kiến cuối tháng 11 mới hoàn thành, nên việc khôi phục bến Bình Quới được xem là giải pháp cấp bách góp phần giảm kẹt xe cho khu vực.