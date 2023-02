Câu cá, phát hiện thi thể trôi dạt vào bờ kè vịnh Đà Nẵng

Sáng 27.2, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho biết đang xác minh lai lịch, tìm kiếm thân nhân một thi thể trôi dạt vào vịnh Đà Nẵng đoạn bờ kè Khu đô thị quốc tế Đa Phước.



Trước đó, lúc 9 giờ 30 phút ngày 26.2, người dân câu cá khu vực vịnh Đà Nẵng đoạn bờ kè Khu đô thị quốc tế Đa Phước (P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) phát hiện một thi thể trôi vào bờ kè đá.

Người dân khu vực vịnh Đà Nẵng theo dõi sự việc NGUYỄN TÚ

Người dân điện báo, Công an P.Xuân Hà báo cáo Công an Q.Thanh Khê để chỉ đạo Đội điều tra tổng hợp chủ trì, phối hợp Đội Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn, Viện KSND Q.Thanh Khê, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố, UBND P.Xuân Hà…

Các lực lượng chức năng đã đưa thi thể vào bờ cát đường Nguyễn Tất Thành để tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi thể.

Công an Q.Thanh Khê đưa thi thể lên bờ NGUYỄN TÚ

Cơ quan chức năng bước đầu xác định thi thể nam giới khoảng 30 - 35 tuổi, chiều cao khoảng 1,6 m, da trắng, tóc đen, dáng người trung bình, mặc áo thun màu đen, chân không đi dép.



Thi thể đã hoại tử, gương mặt khó nhận dạng. Trên thi thể không có giấy tờ tùy thân nên hiện Công an Q.Thanh Khê vẫn chưa xác định được lai lịch, do đó đã thông báo tìm người nhà để giải quyết.

Trước đó, ngày 14.2, một tàu đánh cá trên đường vào bờ phát hiện một thi thể nữ giới nổi trên vùng biển TT.Lăng Cô, H.Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế). Các ngư dân liền dùng lưới kéo thi thể lên đưa vào bờ.

Thi thể nữ giới được phát hiện có độ tuổi khoảng 40 - 45, cao 1,60 m, mặc áo khoác màu xanh, quần vải ca rô trắng đen. Tàu của ngư dân đã đưa thi thể về TP.Đà Nẵng để bàn giao cơ quan chức năng thụ lý.