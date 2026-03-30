Cầu Chương Dương 'thất thủ' khi Hà Nội cấm xe qua cầu Long Biên

30/03/2026 08:30 GMT+7

Do cầu Long Biên bị tạm cấm để sửa chữa nên nhiều người dân di chuyển về hướng cầu Chương Dương để vào trung tâm Hà Nội, khiến nhiều ngả đường 'thất thủ' trong giờ cao điểm.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, khoảng 6 giờ 45 sáng 30.3, các tuyến đường Nguyễn Văn Cừ; Ngọc Lâm; Long Biên - Xuân Quan… hướng lên cầu Chương Dương (P.Bồ Đề, Hà Nội) bắt đầu xảy ra ùn tắc

Do cầu Long Biên bị tạm cấm trong 60 ngày để sửa chữa nên nhiều người dân di chuyển về hướng cầu Chương Dương để vào trung tâm Hà Nội, khiến nhiều ngả đường bị ùn tắc

Phương tiện nhích từng chút trên đường Nguyễn Văn Cừ, đường Long Biên - Xuân Quan lên cầu Chương Dương trong giờ cao điểm

Đường đê Long Biên - Xuân Quan ùn tắc kéo dài từ cầu Long Biên đến cầu Chương Dương

Người dân đi xe máy vào làn ô tô qua cầu Chương Dương

Lực lượng chức năng căng mình điều tiết giao thông, phân luồng quanh lối lên cầu Chương Dương

Các phương tiện chiếm hết làn đường, khiến người dân khi di chuyển theo hướng cầu Chương Dương đi cầu Long Biên gặp nhiều khó khăn

Người dân dắt xe đạp đi trên vỉa hè để nhanh chóng thoát khỏi điểm ùn tắc

Đường Nguyễn Văn Cừ ùn tắc kéo dài khoảng 1 km, đoạn từ cầu Chương Dương đến ngã tư Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Thế Rục

Từ ngày 28.3 đến hết ngày 27.5 (60 ngày), cơ quan chức năng tạm cấm xe máy đi trên phần đường bộ ở cầu Long Biên để thực hiện sửa chữa. Cầu Long Biên được xây dựng năm 1899 và hoàn thành năm 1902. Sau hơn 120 năm khai thác, sử dụng và trải qua hai cuộc chiến tranh, cầu đã bị xuống cấp, chỉ còn lại 9 nhịp ở phía nội thành Hà Nội và 3,5 nhịp phía Gia Lâm giữ được kiểu dáng cũ.

