Cầu Chương Dương 'thất thủ' khi Hà Nội cấm xe qua cầu Long Biên

Từ ngày 28.3 đến hết ngày 27.5 (60 ngày), cơ quan chức năng tạm cấm xe máy đi trên phần đường bộ ở cầu Long Biên để thực hiện sửa chữa. Cầu Long Biên được xây dựng năm 1899 và hoàn thành năm 1902. Sau hơn 120 năm khai thác, sử dụng và trải qua hai cuộc chiến tranh, cầu đã bị xuống cấp, chỉ còn lại 9 nhịp ở phía nội thành Hà Nội và 3,5 nhịp phía Gia Lâm giữ được kiểu dáng cũ.