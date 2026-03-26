Hà Nội cấm xe máy qua cầu Long Biên trong 60 ngày

Ngày 26.3, Sở Xây dựng TP.Hà Nội thông báo về việc điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời trên cầu Long Biên phục vụ thi công Dự án sửa chữa đột xuất đường bộ hành, đường xe máy và xe thô sơ (phần đường bộ hai bên) cầu Long Biên để đảm bảo an toàn, tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng.

Hà Nội sẽ tạm cấm xe máy, xe thô sơ đi qua cầu Long Biên trong 60 ngày để sửa chữa ẢNH: KHẮC HIẾU

Theo phương án phân luồng, lực lượng chức năng sẽ cấm toàn bộ phần đường bộ trên cầu hướng từ P.Bồ Đề sang P.Hoàn Kiếm trong thời gian thi công từ 28.3 - 27.5.

Các phương tiện (xe máy và xe thô sơ) có nhu cầu từ P.Bồ Đề sang P.Hoàn Kiếm thì di chuyển theo hướng đi đường Long Biên 1 - Long Biên 2, tiếp đó đi dọc đường Long Biên - Xuân Quan rồi rẽ đi lên cầu Chương Dương.

Ở hướng ngược lại từ P.Hoàn Kiếm sang P.Bồ Đề, trong thời gian thi công sửa chữa, các phương tiện (xe máy và xe thô sơ) có nhu cầu qua cầu Long Biên có thể đi theo 2 hướng.

Hướng thứ nhất từ đường Yên Phụ, Hàng Đậu di chuyển vào đường Trần Nhật Duật rồi đi lên vòng xuyến đầu cầu Chương Dương - cầu Chương Dương.

Hướng từ đường Trần Quang Khải, đê 401 đường Trần Quang Khải, đê 401 thì đi lên vòng xuyến đầu cầu Chương Dương - đi lên cầu Chương Dương.

Với cầu Chương Dương, lực lượng chức năng cho phép các phương tiện xe đạp lưu thông 2 chiều trên làn hỗn hợp của cầu Chương Dương.

Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải và đơn vị thi công phải bố trí hàng rào chắn, căng dây phản quang; lắp đặt biển báo báo hiệu, đèn chiếu sáng, đèn báo hiệu ban đêm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Đồng thời, bố trí người phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, chính quyền địa phương để hướng dẫn phương tiện đảm bảo an toàn giao thông, tránh ùn tắc giao thông phạm vi thi công và hướng dẫn từ xa cho các phương tiện tại nút giao…

Cầu Long Biên được xây dựng năm 1899 và hoàn thành năm 1902. Sau hơn 120 năm khai thác, sử dụng và trải qua hai cuộc chiến tranh, cầu Long Biên đã bị xuống cấp, chỉ còn lại 9 nhịp ở phía Hà Nội và 3,5 nhịp phía Gia Lâm giữ được kiểu dáng cũ.

Sau 2 lần sửa chữa với số tiền hàng trăm tỉ đồng, hồi tháng 11.2025, Sở Xây dựng Hà Nội đã tạm cấm toàn bộ phần đường dành cho xe thô sơ trong 61 ngày, theo hướng từ P.Bồ Đề đi P.Hoàn Kiếm trên cầu Long Biên để sửa chữa cầu Trần Nhật Duật (một phần của cầu Long Biên) tại Km2+215 tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng.

Trong Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đang được lấy ý kiến, Viện Quy hoạch - xây dựng đề xuất chuyển đổi thành cầu Long Biên thành cầu đi bộ, trở thành không gian biểu diễn nghệ thuật và triển lãm văn hóa, tạo cầu nối giữa khu phố cổ với không gian mở của sông Hồng.