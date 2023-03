Câu chuyện diệu kỳ về người trẻ nhất sống sót trên tàu Titanic

Tên chính thức của chiếc tàu này là RMS Titanic (RMS là viết tắt của Royal Mail Ship). Tàu được đóng vào năm 1909 và hạ thủy năm 1912. Vào thời đó, Titanic được xem là chiếc tàu lớn, hiện đại, lộng lẫy và sang trọng bậc nhất.

Rất tiếc là tham vọng thống trị tuyến đường biển xuyên Đại Tây Dương của công ty sở hữu Titanic đã vụt tắt, chuyến hải trình đầu tiên và cũng là cuối cùng của con tàu này rơi vào thảm kịch, trong số 2.208 hành khách, có 128 trẻ em song chỉ có 67 trẻ sống sót.

Millvina Dean lúc còn ẵm trên tay, thời đã già và con tàu RMS Titanic gặp thảm họa năm 1912 (từ trái qua) guinnessworldrecords.com

Người sống sót trẻ nhất là một bé gái 2 tháng tuổi, tên là Millvina Dean, người Anh, sinh ngày 2.2.1912. Gia đình Dean đã đặt chuyến đi đến Mỹ bằng một con tàu khác, tuy nhiên, do một cuộc đình công nên Millvina, người anh trai 2 tuổi và cha mẹ cô bé được chuyển đến tàu Titanic với tư cách là hành khách hạng ba.

Đối với gia đình họ Dean, việc được phép đi trên tàu lớn thế này là điều may mắn và hạnh phúc. Tàu Titanic rời Southampton vào ngày 10.4.1912. Bốn ngày sau thảm họa xảy ra. Lúc 11 giờ 40 tối, một tảng băng khổng lồ nổi lên khoảng 15 – 30 m trên mặt nước, chiều dài của nó khoảng 60-120 m, tuy người trên tàu đã phát hiện ra mối nguy này nhưng vẫn không tránh khỏi. 30 giây sau đó, Titanic đâm vào tảng băng và trong vòng 3 giờ, con tàu đã bị chìm.

Vào đêm định mệnh, cha của cô bé Millvina cảm thấy vụ va chạm nên vội vã đến cabin thúc giục vợ con chỉnh lại quần áo rồi đi lên boong tàu. Bertram, anh trai của cô bé và Etta, mẹ cô, đều được đưa xuống xuồng cứu sinh số 10. Do không gian chỉ ưu tiên cho phụ nữ và trẻ em nên cha của Millvina không thể đi cùng gia đình ông. Bất hạnh thay, cuối cùng thì ông không sống sót.

Tàu RMS Titanic rời cảng ở Southampton (Anh)

Millvina Dean lên tàu Titanic cùng mẹ Etta và anh trai Bertram guinnessworldrecords.com

Theo nhà báo Sanj Atwal, trong số khoảng 709 hành khách trong khoang hạng ba của tàu Titanic, chỉ có khoảng 174 người còn sống. Cho đến ngày nay, thảm họa tàu Titanic được xem là có số người chết cao nhất trong vụ va chạm với tảng băng trôi.

Những người sống sót, kể cả Millvina - đã được tàu RMS Carpathia giải cứu vào khoảng 3 giờ 30 sáng ngày 15.4.1912. Gia đình họ Dean đã lưu trú một thời gian ngắn trong bệnh viện ở Mỹ, trước khi bà Etta quyết định trở về Anh quốc.

Kate Winslet và Leonardo DiCaprio trong phim Titanic (1997) IMDb

Millvina tiếp tục sống lâu dài ở quê nhà, tuy nhiên, trong những năm cuối đời, sức khỏe của bà kém dần. Chi phí chăm sóc tại nhà của bà trở thành một gánh nặng cho gia đình, cũng may có nguồn tài chính hỗ trợ do một nhóm hảo tâm gây quỹ, trong đó có những diễn viên nổi tiếng như Kate Winslet, Leonardo DiCaprio, James Cameron và Celine Dion. Những nghệ sĩ này đã thu được rất nhiều tiền từ bộ phim Titanic (1997).Titanic là bộ phim điện ảnh thuộc thể loại thảm họa xen lẫn với lãng mạn - sử thi - chính kịch của Mỹ, công chiếu năm 1997 do James Cameron đạo diễn. Bộ phim này thành công vang dội cả về doanh thu và chuyên môn. Đây là bộ phim đầu tiên đạt 1 tỉ USD tại phòng vé, tính toàn cầu thì thu được tổng cộng 2,195 tỉ USD. Titanic được đề cử 14 hạng mục giải Oscar, cuối cùng giành được 11 giải, bao gồm các hạng mục cho Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất.



Tuy là bộ phim lãng mạn, có tính lịch sử, đạt doanh thu cao nhất mọi thời đại vào thời đó, song Millvina kịch liệt từ chối xem bộ phim này, vì bà đã gặp ác mộng sau khi xem phim A Night To Remember (Một đêm để nhớ, 1958). Đó là bộ phim kể lại đêm cuối cùng của một chuyến đi bi thảm.

Thật thú vị, Millvina không chỉ là người trẻ nhất sống sót trên tàu Titanic ngày xưa, mà trước khi qua đời vào năm 2009, ở tuổi 97, bà trở thành người còn sống cuối cùng so với những người sống sót trên chuyến tàu thảm họa năm 1912. Sau khi Millvina qua đời, người ta đã đem tro tàn của bà rải trên bến cảng ở Southampton, nơi bà đã ra khơi 97 năm trước – nhà báo Sanj Atwal cho biết.