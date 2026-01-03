Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Câu chuyện phía sau lá thư viết tay gửi Báo Thanh Niên từ cụ bà bán vé số
Video Đời sống

Câu chuyện phía sau lá thư viết tay gửi Báo Thanh Niên từ cụ bà bán vé số

Đại Vân - Nguyễn Anh
03/01/2026 06:00 GMT+7

Tham gia cuộc thi viết "Thanh Niên và tôi", cụ bà Nguyễn Thị Hường (năm nay đã hơn 70 tuổi) không nghĩ mình đi thi. Đó chỉ đơn giản là một lá thư cảm ơn bà muốn gửi đến tờ báo. Giải Nhì chung cuộc là món quà bất ngờ cho tấm lòng chân thành của một người cả đời lam lũ.

Với nhiều người, tờ báo là nơi cập nhật tin tức. Nhưng với cụ Hường, Báo Thanh Niên là một người bạn tri kỷ, người đã tiếp thêm cho bà ý chí để tự mình đứng dậy từ đáy sâu tuyệt vọng. Một mối nhân duyên bền bỉ suốt 40 năm, nơi con chữ trở thành sức mạnh để một phận người thay đổi số phận.

- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Minh Hải (bìa phải), đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, và nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, trao giải nhì cho tác giả Nguyễn Thị Hường

Ảnh: Độc Lập

Xem thêm bình luận