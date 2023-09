Câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích của cặp đôi khuyết tật

Đặng Hoàng An sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở Cần Đước, Long An. Ba mẹ đều là người mồ côi, nên An có khát khao bù đắp cho ba mẹ, nhưng ngay khi trở thành giảng viên tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, một tai họa đã khiến anh trở thành người khuyết tật.