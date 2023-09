'Cô giáo tí hon' nhiễm chất độc da cam truyền cảm hứng trong Trạm yêu thương

Tự tin xuất hiện trên sân khấu của Trạm yêu thương với chiếc áo màu xanh lá móc bằng len, chị Vũ Thị Nga tự hào giới thiệu đó là một trong những sản phẩm do chính mình làm ra. Công việc móc len không chỉ là động lực giúp chị có thêm thu nhập, thêm niềm tin mà còn giúp chị cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn khi có thể hỗ trợ được nhiều người.

Chị Vũ Thị Nga kể về hành trình vươn lên trong cuộc sống của bản thân trong chương trình Trạm yêu thương, phát sóng lúc 10 giờ ngày 23.9, trên kênh VTV1 VTV

Theo bà Nguyễn Thị Hải, mẹ đẻ chị Nga, khi sinh ra chị Nga đã không may mắn như những trẻ khác. "Những ngày đầu, gia đình nghĩ cháu bị dị dạng bẩm sinh, sau này chúng tôi mới biết là ảnh hưởng của chất độc da cam. Gia đình đã chạy chữa khắp nơi nhưng bệnh tình vẫn thế. Do bị vẹo cột sống, lưng gù, chân tay co quắp nên việc di chuyển của cháu hết sức khó khăn. Việc phát âm của cháu cũng bị ảnh hưởng", bà Hải nói.

Đối với chị Nga, việc được sinh ra, được sống chính là món quà của tạo hóa. Chị tự nhủ phải lạc quan, cố gắng không ngừng và học thật giỏi để thay đổi số phận, không phụ công sức của cha mẹ. Đường đến trường dù xa, việc đi lại vô cùng khó khăn, nhưng chưa bao giờ chị Nga thôi cố gắng và nhiều năm liền là học sinh giỏi, khiến thầy cô và bạn bè nể phục.

Hết cấp hai, chị Nga xin nghỉ học để chia sẻ gánh nặng kinh tế với bố mẹ. Chị được thư mời dự lớp học nghề cho người khuyết tật từ Trung tâm dịch vụ việc làm phụ nữ 8.3 của tỉnh Hải Dương. Tại đây, chị học nghề đan móc với những nỗ lực hết sức. Sau 3 tháng, chị Nga hoàn thành xuất sắc khóa học và được trung tâm giữ lại làm giáo viên dạy nghề cho những người khác.

Nhiều người đã lo lắng cho việc đi lại, dạy học của chị, nhưng nhìn đôi tay thoăn thoắt từng đường kim, mũi chỉ và những sản phẩm do chị làm ra, tất cả đều cảm phục và ngưỡng mộ tài năng, nghị lực của cô giáo khuyết tật.

Chị Vũ Thị Nga đã trở thành cô giáo dạy nghề cho nhiều người cùng hoàn cảnh VTV

Qua phóng sự của Trạm yêu thương, khán giả sẽ được tận mắt chứng kiến lớp học rất đông học sinh của cô giáo Vũ Thị Nga. Những chia sẻ của học sinh trong lớp học đặc biệt ấy sẽ giúp khán giả phần nào hiểu hơn về những cố gắng của chị Nga. Không chỉ làm ra những sản phẩm nhỏ xinh, chị Nga còn đan túi xách, quần áo, đặc biệt là áo dài.

Chị Nga luôn hạnh phúc và tự hào khi công việc này đã giúp chị có thể tự lập, tự lo cho cuộc sống, san sẻ gánh nặng với gia đình và đặc biệt là tạo việc làm, truyền cảm hứng cho nhiều người khác.

Khi được hỏi về ước mơ, chị Nga chỉ mong muốn có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục việc dạy học, chị cũng hy vọng sản phẩm của mình có chất lượng cao hơn, có chỗ đứng trên thị trường.

