Cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn hợp long thành công sau 8 giờ 'căng não'

Hợp long thành công theo con nước sông Sài Gòn

Như Thanh Niên đã đưa tin, từ 5 giờ sáng, công tác hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được triển khai theo phương án đã tính toán dựa trên diễn biến thủy triều. Để lựa chọn thời điểm thi công, đội ngũ kỹ thuật đã theo dõi dữ liệu thủy văn trong nhiều tháng cũng như đối chiếu với dữ liệu những năm trước đó để xác định khoảng thời gian "nước đứng".

Công tác hợp long được tổ chức khẩn trương, cẩn thận, tính toán đến từng chi tiết suốt 8 giờ đồng hồ (từ 5 - 13 giờ) ẢNH: NHẬT THỊNH

Đây là lúc mực nước tương đối ổn định, dòng chảy giảm, tạo điều kiện thuận lợi đưa kết cấu thép vào vị trí. Khoảng thời gian này chỉ kéo dài chừng 3 giờ. Vì vậy, các thao tác quan trọng phải được tính toán, sắp xếp chặt chẽ để tận dụng điều kiện thủy triều phù hợp.

Trong quá trình thi công, sà lan chở kết cấu cầu được xoay ngang, đưa vào vị trí giữa hai trụ TC01 và TC02. Hệ thống cáp neo, tời kéo và điều chỉnh nước dằn trong sà lan được phối hợp vận hành để kiểm soát vị trí kết cấu trước tác động của dòng chảy. Việc căn chỉnh phải bảo đảm các điểm kết nối khớp với thiết kế, với sai số được kiểm soát ở mức milimét.

Đại diện Nutifood (nhà tài trợ dự án) thông tin đến 13 giờ cùng ngày, công tác hợp long hoàn thành thành công, đưa dự án bước sang giai đoạn kiểm tra và hoàn thiện. Quá trình này đòi hỏi sự phối hợp chính xác giữa các hệ thống neo giữ, điều chỉnh vị trí và kiểm soát lực tác động lên tổ hợp kết cấu thép nặng hàng nghìn tấn.

Vượt qua những yêu cầu kỹ thuật phức tạp này, các đơn vị đã đưa nhịp cầu vào đúng vị trí, hoàn thành cột mốc hợp long theo kế hoạch ẢNH: NHẬT THỊNH

Đặc biệt, do đặc thù bán thủy triều của sông Sài Gòn, áp lực nước lên thân sà lan tăng lớn tại thời điểm chặn dòng, đưa kết cấu vào vị trí hợp long. Đội ngũ kỹ sư đã sử dụng phần mềm chuyên dụng để mô phỏng các kịch bản biến động dòng chảy, từ đó tính toán phương án điều phối hệ thống cáp tời neo, kết hợp bơm xả nước ballast để điều chỉnh đối trọng và sử dụng hệ thống rơ-moóc tự vận hành SPMT để tinh chỉnh vị trí.

Kết cấu "cầu mềm" với những yêu cầu kỹ thuật đặc biệt

Một trong những điểm khác biệt đáng chú ý của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn là kết cấu được các kỹ sư của Tập đoàn Đại Dũng mô tả là dạng "cầu mềm", thay vì dạng cầu cứng thông thường.

Các kỹ sư sử dụng phần mềm chuyên dụng để triển khai bản vẽ gia công, kiểm soát kích thước và tọa độ từng cấu kiện ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo giải thích của đơn vị chế tạo, đây là hệ kết cấu thép không gian có hình dáng cong ba chiều, với những yêu cầu đặc biệt về kiểm soát độ võng và biến dạng khi chịu tải. "Mềm" ở đây không có nghĩa là kết cấu thiếu chắc chắn, mà nhấn mạnh đặc điểm làm việc của hệ kết cấu, đòi hỏi tính toán chính xác những thay đổi về hình dạng dưới tác động của tải trọng.

Nhịp chính dài 187 mét, không có trụ đỡ giữa sông. Phía trên mặt cầu là hệ vòm thép lấy cảm hứng từ lá dừa nước, kết hợp vòm biên tạo hình giọt nước. Đáng chú ý, hình giọt nước không đơn thuần là chi tiết trang trí mà còn tham gia liên kết với các bộ phận khác của kết cấu.

ẢNH: NHẬT THỊNH

Để tạo nên những đường cong ba chiều, các cấu kiện thép được chia thành nhiều phân đoạn, gia công theo các bán kính cong khác nhau rồi liên kết lại. Khi lắp ghép, toàn bộ đường cong phải liền mạch, không xuất hiện những điểm gãy khúc, đồng thời bảo đảm độ chính xác và khả năng chịu lực.

Các kỹ sư sử dụng phần mềm chuyên dụng để triển khai bản vẽ gia công, kiểm soát kích thước và tọa độ từng cấu kiện. Công tác trắc đạc được thực hiện xuyên suốt quá trình tổ hợp nhằm hạn chế sai lệch tích lũy giữa các bộ phận.

ẢNH: NHẬT THỊNH

Bên cạnh yêu cầu tạo hình, chất lượng vật liệu cũng được kiểm soát chặt chẽ. Thép sử dụng cho công trình phải đáp ứng các yêu cầu về độ bền, độ dẻo dai, khả năng chịu kéo và độ giãn dài theo thiết kế; trong đó có thép theo tiêu chuẩn A572. Các mối hàn chịu lực trên cao phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật AWS D1.1 khắt khe của Hiệp hội Hàn Hoa Kỳ.

Đặc biệt, lãnh đạo Nhà máy Đại Dũng thông tin, toàn bộ mối hàn trên kết cấu cầu đều được kiểm tra bằng phương pháp không phá hủy (NDT). Phương pháp này giúp phát hiện các khuyết tật mà không làm hư hại cấu kiện, góp phần kiểm soát chất lượng và độ bền của các liên kết thép.

Một yêu cầu quan trọng khác đối với dạng kết cấu "cầu mềm" là tính toán độ vồng (camber). Đây là độ cong được tạo trước trong quá trình chế tạo để bù lại phần võng xuống khi kết cấu chịu tải. Nhờ đó, khi cây cầu vận hành trong điều kiện thực tế, hình dáng và cao độ của kết cấu có thể đạt yêu cầu thiết kế. Việc tính toán độ vồng phải được thực hiện ngay từ giai đoạn gia công, tổ hợp, kết hợp giữa hồ sơ thiết kế và kết quả đo kiểm thực tế.

Đây cũng là một trong những yếu tố quyết định độ chính xác của công đoạn hợp long.

ẢNH: NHẬT THỊNH

Cận cảnh quá trình hợp long vòm thép siêu trọng cầu đi bộ sông Sài Gòn

Tiếp tục kiểm định chất lượng sau hợp long

Sau hợp long, các đơn vị chuyên môn sẽ tiếp tục đo đạc hình dáng tổng thể, kiểm tra độ vồng, lực căng cáp, chất lượng các mối nối và trạng thái chịu lực của toàn bộ kết cấu thép. Kết quả được đối chiếu với hồ sơ thiết kế nhằm đánh giá mức độ đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật. Công trình cũng được quan trắc để theo dõi những thay đổi của kết cấu trong quá trình hoàn thiện.

Đặc biệt, với cầu đi bộ có kết cấu thép nhạy cảm với tác động từ bước chân người, công tác kiểm tra độ rung có ý nghĩa quan trọng. Các phép đo gia tốc và tần số dao động tự nhiên sẽ giúp đánh giá phản ứng của cầu khi chịu tác động, làm cơ sở xác định giải pháp hạn chế rung lắc nếu cần thiết. Các bước kiểm tra này, cùng với công tác thử tải, sẽ cung cấp dữ liệu đánh giá khả năng chịu lực, độ ổn định và mức độ an toàn, thoải mái trước khi công trình được nghiệm thu.

Sau hợp long, các đơn vị chuyên môn sẽ tiếp tục đo đạc hình dáng tổng thể, kiểm tra độ vồng, lực căng cáp, chất lượng các mối nối và trạng thái chịu lực của toàn bộ kết cấu thép ẢNH: NHẬT THỊNH

Là đơn vị tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng, chủ đầu tư Nutifood đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị tham gia dự án để triển khai những công đoạn cuối cùng. Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Giám đốc cao cấp Dự án Nutifood, cho biết sau hợp long, các đơn vị thi công sẽ tập trung hoàn thiện mặt cầu, lắp đặt lan can, hệ thống chiếu sáng nghệ thuật và cảnh quan hai đầu cầu.

Các hạng mục này sẽ từng bước định hình diện mạo hoàn chỉnh cho cây cầu và không gian đi bộ ven sông. Sau khi hoàn thiện, cầu sẽ được thử tải trước khi đưa vào sử dụng. Công tác thử tải được thực hiện theo phương án được phê duyệt.

Ông Đặng Xuân Hải - Chỉ huy trưởng công trình của Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương, đơn vị thi công cầu chính, bổ sung: "Sau hợp long, nhà thầu sẽ tập trung nhân lực thi công để đảm bảo tiến độ, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật đề ra và đặc biệt là tính thẩm mỹ cao của công trình biểu tượng này".