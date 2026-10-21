Chính thức hợp long cầu đi bộ ngàn tỉ qua sông Sài Gòn

Trải qua chuỗi thao tác kỹ thuật phức tạp kéo dài từ rạng sáng cùng ngày - bao gồm tháo dây cố định, giằng cáp, dịch chuyển chính xác và bơm dằn nước hạ tải sà lan - nhịp cầu chính đã được đặt đúng vị trí, nối liền hai bờ sông Sài Gòn.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành TP.HCM có mặt tại Lễ hợp long dự án cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn

Tại lễ hợp long diễn ra lúc 9 giờ, ông Trương Hùng - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood (đơn vị tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng công trình) chia sẻ: Hôm nay là một ngày đặc biệt và rất đáng nhớ đối với Nutifood, khi cầu đi bộ qua sông Sài Gòn bước vào công đoạn hợp long - một trong những cột mốc quan trọng nhất của dự án.

Sau hơn một năm triển khai, trải qua nhiều công đoạn kỹ thuật phức tạp và không ít thách thức, được chứng kiến nhịp cầu chính đã hiện diện giữa dòng sông Sài Gòn, sẵn sàng cho việc kết nối hai bờ, tập thể Nutifood cùng các nhà thầu thực sự xúc động và tự hào. Công trình mà Nutifood dành nhiều tâm huyết đang từng bước trở thành hiện thực.

Ông Trương Hùng - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood phát biểu tại sự kiện

Theo ông Hùng, trong suốt hành trình phát triển, Nutifood luôn trân trọng sự tin yêu và đồng hành của hàng triệu người tiêu dùng. Chính tình cảm ấy đã thôi thúc công ty mong muốn làm một điều gì đó thật ý nghĩa để bày tỏ lòng biết ơn.

Doanh nghiệp đã chọn dành tặng người tiêu dùng cây cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, bằng việc tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng công trình, với mong muốn cây cầu không chỉ kết nối đôi bờ sông Sài Gòn, mà còn góp thêm một không gian công cộng đẹp và giàu sức sống cho thành phố. Đây sẽ là nơi người dân có thể dạo bước, ngắm nhìn dòng sông, tận hưởng những khoảnh khắc bên gia đình, bạn bè; nơi du khách có thêm một trải nghiệm đáng nhớ khi đến với TP.HCM.

"Giữa một thành phố đang không ngừng phát triển, chúng tôi hy vọng cây cầu sẽ trở thành một điểm nhấn kiến trúc mang bản sắc riêng, đồng thời là một phần thân thuộc trong đời sống của người dân. Chúng tôi mong đến ngày cây cầu chính thức đón những bước chân đầu tiên của người dân. Bởi với Nutifood, niềm vui trọn vẹn nhất không chỉ là nhìn thấy một công trình hoàn thành, mà là khi món quà tri ân này thực sự đi vào đời sống, được người dân đón nhận, yêu mến và gìn giữ qua nhiều thế hệ" - đại diện nhà đầu tư kỳ vọng.

Nutifood rất trân trọng tâm huyết, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của các đơn vị tư vấn, thiết kế, nhà thầu, đội ngũ kỹ sư, công nhân đã cùng chung sức thực hiện công trình

Hợp long cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn: Tinh chỉnh từng milimet khối thép khổng lồ

Để đi đến cột mốc hôm nay, lãnh đạo Nutifood cho biết phía doanh nghiệp đã nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện và hỗ trợ rất lớn từ lãnh đạo TP.HCM, Sở Xây dựng cùng các sở, ban, ngành và cơ quan chức năng.

Phía công ty cũng rất trân trọng tâm huyết, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của các đơn vị tư vấn, thiết kế, nhà thầu, đội ngũ kỹ sư, công nhân đã cùng chung sức thực hiện công trình. Mỗi đơn vị đảm nhận một phần việc khác nhau, nhưng tất cả đều hướng đến mục tiêu chung là xây dựng một cây cầu đẹp, chất lượng, an toàn và có giá trị lâu dài.

Cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn đã chính thức hợp long ẢNH: NHẬT THỊNH

Công tác hợp long hôm nay là một bước quan trọng để tiến tới hoàn thiện cây cầu. Sau khi hợp long, các đơn vị thi công sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục mặt cầu, hệ thống chiếu sáng, lan can và cảnh quan hai bên bờ để sớm đưa công trình vào vận hành, phục vụ người dân và du khách.