Cây cầu ngàn tỉ đón bình minh đầu tiên trên sông Sài Gòn

Từ 3 giờ sáng, công trường ở hai bờ sông đã rực sáng đèn. Khoảng 200 kỹ sư, chuyên gia và công nhân cùng hệ thống máy móc cảm biến, thiết bị đo đạc được huy động để phục vụ cho thao tác điều khiển.

Để đưa cấu kiện vòm thép khổng lồ dài 187m, nặng khoảng 3.400 tấn vào đúng vị trí giữa hai trụ cầu, đơn vị thi công phải tính toán chính xác theo từng diễn biến thủy văn ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo đại diện đơn vị tài trợ Nutifood và nhà thầu thi công Tập đoàn Đại Dũng, quy trình đưa nhịp cầu vào vị trí hạ đặt đòi hỏi sự tỉ mỉ ở cấp độ từng milimet. Từ 5 giờ sáng, các tàu lai dắt bắt đầu tháo neo, phối hợp cùng sà lan xoay dọc theo hướng mố cầu. Thử thách căng thẳng nhất là thời điểm xoay ngang sà lan giữa lòng sông, khi lực đẩy của dòng chảy tác động rất lớn trong khi khoảng cách an toàn với mép mố trụ chỉ khoảng 30cm.

Từ 5 giờ sáng, các tàu lai dắt bắt đầu tháo neo, phối hợp cùng sà lan xoay dọc theo hướng mố cầu ẢNH: CĐT

Toàn bộ công nhân và kỹ sư có mặt từ 3 giờ sáng để chuẩn bị cho sự kiện hợp long ẢNH: CĐT

Quy trình đưa nhịp cầu vào vị trí hạ đặt đòi hỏi sự tỉ mỉ ở cấp độ từng milimet ẢNH: NHẬT THỊNH

ẢNH: NHẬT THỊNH

Việc chọn thời điểm thi công dựa trên số liệu thủy văn theo dõi nhiều tháng để đón đúng thời khắc "nước đứng" - khi mực nước đạt khoảng 3m và dòng chảy yếu nhất.

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đến hơn 6 giờ, vòm thép đã áp sát mố cầu phía nhịp dẫn Bến Bạch Đằng. Sà lan được neo cố định chắc chắn bằng hệ thống 4 mố neo kết hợp khóa chuyển động ngang.

ẢNH: NHẬT THỊNH

Quy trình hạ tải và ghép nối được hỗ trợ bởi hệ thống xe nâng tự hành bánh xe SPMT kết hợp kích thủy lực và cơ chế xả - dằn nước trên sà lan. Bằng cách điều chỉnh lượng nước dằn, kết cấu được nâng nổi lên đúng cao độ tâm dầm rồi hạ dần xuống hai trụ tạm TC01 và TC02. Khi các điểm tiếp xúc đạt độ chính xác về tọa độ, nhịp cầu sẽ truyền dần tải trọng sang hệ trụ đỡ trước khi sà lan tách rời hoàn toàn.

ẢNH: NHẬT THỊNH

Sau khi cố định nhịp chính trên hệ khung chống tạm, lực lượng kỹ thuật tiếp tục tiến hành đấu nối kiên cố hai đầu dầm bằng liên kết bu-lông và hàn trực tiếp tại hiện trường. Dự kiến toàn bộ công tác hợp long cùng việc tháo dỡ giàn chống tạm sẽ hoàn tất trong chiều cùng ngày.

ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông Nguyễn Hữu Hoàng - Giám đốc cao cấp Dự án Nutifood, cho biết hợp long là một trong những công đoạn quan trọng và phức tạp nhất của dự án. Thách thức lớn nhất là quá trình này chịu ảnh hưởng trực tiếp của thủy triều, dòng chảy và điều kiện thời tiết. Vì vậy, các đơn vị đã dành nhiều tháng nghiên cứu dữ liệu thủy văn, tính toán thời điểm thi công phù hợp, xây dựng các phương án kỹ thuật và dự phòng cho những tình huống có thể phát sinh.

Trước khi triển khai, các đơn vị cũng đã tổ chức kiểm tra, thử tải kết cấu và rà soát kỹ các điều kiện an toàn. Với Nutifood, mục tiêu không chỉ là hợp long thành công vào 21.10, mà quan trọng hơn là mọi công đoạn phải được thực hiện an toàn, chính xác, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật.

"Lá dừa nước" ngàn tỉ đã vào đúng vị trí, sải nhịp nối đôi bờ sông Sài Gòn ẢNH: CĐT

Sau hợp long, phía nhà thầu sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại, từ kết cấu, thảm nhựa mặt cầu, lan can, hệ thống âm thanh chiếu sáng, thang máy, thang cuốn đến các chi tiết kiến trúc và cảnh quan.

Đặc biệt, công trình phải trải qua những bước kiểm tra, kiểm định và thử tải cần thiết để bảo đảm đầy đủ các yêu cầu về chất lượng và an toàn trước khi đưa vào sử dụng, dự kiến trước Tết Nguyên đán.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn có tổng chiều dài khoảng 720 m, tổng kinh phí gần 1.000 tỉ đồng do Nutifood tài trợ toàn bộ kinh phí. Với kiến trúc vòm thép uốn lượn lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước Nam Bộ đầy ấn tượng, công trình không chỉ giải quyết nhu cầu kết nối giao thông đi bộ giữa hai bờ sông mà còn hứa hẹn trở thành một biểu tượng kiến trúc điểm nhấn mới của TP.HCM.