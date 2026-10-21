Hợp long 'cây cầu nghĩa tình' nối đôi bờ sông Sài Gòn

Cột mốc quan trọng của công trình biểu tượng

Từ 5 giờ sáng, không khí tại khu vực công trường bến Bạch Đằng và bờ sông Thủ Thiêm đã nhộn nhịp. Đội ngũ kỹ sư, công nhân cùng hệ thống máy móc chuyên dụng bắt tay vào những thao tác đầu tiên của ngày thi công lịch sử. Các đơn vị thực hiện tháo neo và xoay sà lan cũng tất bật chuẩn bị hướng tiếp cận vị trí lắp đặt, đưa toàn bộ khối kết cấu vào tầm ngắm kỹ thuật để sẵn sàng cho các bước tiếp theo. Đến khoảng 7 giờ, khi dòng xe cộ bắt đầu hối hả, đội ngũ thi công trên công trường tiến hành định vị, hiệu chỉnh và hạ tải. Đây là bước chuẩn bị trực tiếp và đòi hỏi sự tỉ mỉ đến từng mi li mét cho công tác hợp long, nhằm đưa kết cấu vòm thép về vị trí hoàn hảo trước khi đấu nối cố định.

'Lá dừa nước' ngàn tỉ đã hoàn thành hành trình đặc biệt vượt 124 km đường thủy về đến bến Bạch Đằng chiều 19.10 Ảnh: Nguyễn Anh

Mốc thời gian được mong chờ nhất bắt đầu từ 9 - 13 giờ, thời điểm công tác hợp long chính thức diễn ra. Đây là giai đoạn thi công quan trọng nhất của toàn bộ dự án, kết nối nhịp chính vòm thép với các phần kết cấu đã hoàn thiện ở hai bên bờ. Khối thép khổng lồ từng bước định hình tổng thể cây cầu đi bộ qua sông Sài Gòn trước sự chứng kiến của đông đảo người dân và giới chuyên môn. Từ 13 giờ đến 16 giờ cùng ngày, các đơn vị tiếp tục triển khai công đoạn dằn sà lan, hạ cột và di chuyển sà lan rút lui an toàn theo đúng phương án thi công đã phê duyệt.

Sự kiện hợp long sáng nay là điểm nối tiếp hoàn hảo cho chuỗi hành trình giàu cảm xúc lai dắt kết cấu thép khổng lồ với tổng trọng lượng lên tới 3.400 tấn về trung tâm TP.HCM. Thời điểm cập bến Bạch Đằng, khối kết cấu "lá dừa nước" đã thu hút rất đông sự chú ý của người dân trong niềm háo hức và xúc động. Lần đầu tiên trong lịch sử hạ tầng đô thị TP.HCM, một tổ hợp kết cấu thép khổng lồ được hoàn thiện trọn vẹn tại nhà máy chế tạo ở Vũng Tàu, sau đó vượt qua hành trình đường thủy 124 km để về trung tâm thành phố.

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Nguyễn Hữu Hoàng - Giám đốc cao cấp Dự án Nutifood, cho biết thách thức lớn nhất của công trình là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho toàn bộ tổ hợp trong suốt hành trình lai dắt. Đoàn vận chuyển phải đi qua nhiều tuyến đường thủy khắt khe trước khi tiến vào sông Sài Gòn. Mỗi khu vực sông lại mang những đặc điểm riêng về luồng lạch, dòng chảy và điều kiện giao thông thủy phức tạp. Đặc biệt, khi đi qua những đoạn sông hẹp với nhiều khúc cua gấp, việc điều động một tổ hợp có kích thước và tải trọng cực lớn đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối cùng sự phối hợp nhịp nhàng ở cấp độ cao nhất. Để chuẩn bị cho chiến dịch này, các đơn vị đã tham khảo kỹ lưỡng dữ liệu thủy văn, tính toán điều kiện thời tiết và khảo sát thực địa hành trình nhằm xây dựng phương án vận chuyển chi tiết, đồng thời bố trí lực lượng phối hợp chặt chẽ trên từng chặng đường.

Nhìn lại toàn bộ quá trình, theo ông Hoàng, công tác hợp long chính là một trong những công đoạn phức tạp và áp lực nhất của dự án. Đội ngũ thi công phải đưa một kết cấu thép có quy mô rất lớn vào đúng vị trí giữa lòng sông Sài Gòn, bảo đảm độ chính xác tối đa để kết nối hoàn hảo với các hạng mục đã chờ sẵn ở hai bờ. Thách thức này càng nhân lên khi quá trình thi công chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chế độ thủy triều, dòng chảy xiết và biến động thời tiết. Do đó, các đơn vị chuyên môn đã dành nhiều tháng nghiên cứu dữ liệu thủy văn, tính toán thời điểm thi công tối ưu, đồng thời xây dựng kịch bản kỹ thuật chi tiết cùng các phương án dự phòng cho mọi tình huống có thể phát sinh.

Trước khi bước vào ngày thi công quyết định, dự án đã trải qua các đợt kiểm tra, thử tải kết cấu và rà soát kỹ lưỡng toàn bộ điều kiện an toàn.

"Việc tập trung tối đa nguồn lực cùng các nhà thầu cho cột mốc đặc biệt này đã giúp dự án chính thức chạm mốc hoàn thành khoảng 90% khối lượng công việc. Sau khi nhịp vòm chính được nối liền, Nutifood và các đơn vị thi công sẽ tiếp tục dồn lực hoàn thiện các hạng mục còn lại, bao gồm gia cố kết cấu, thảm nhựa mặt cầu, lắp đặt hệ thống lan can, hệ thống âm thanh, chiếu sáng nghệ thuật, thang máy, thang cuốn cùng các chi tiết kiến trúc cảnh quan phụ trợ. Công trình sẽ trải qua những bước kiểm tra, kiểm định và thử tải toàn diện để bảo đảm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn khắt khe nhất", ông Nguyễn Hữu Hoàng thông tin thêm.

Tiền đề cho giai đoạn phát triển mới của siêu đô thị

Sau 15 năm lên ý tưởng và kế hoạch, người dân TP.HCM cuối cùng cũng sắp có cây cầu đi bộ vượt sông đầu tiên, nối từ trung tâm "cổ" đến khu đô thị mới. Vượt xa công năng của một công trình giao thông thuần túy, cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn còn là biểu tượng cho sự giao thoa giữa di sản lịch sử và trung tâm tài chính; là gạch nối giữa thiên nhiên bản địa - hình ảnh lá dừa nước và kỹ thuật xây dựng hiện đại - vòm thép không gian.

Nhịp chính cầu sẽ được tiến hành hợp long vào hôm nay (21.10) Ảnh: NĐT

Không chỉ tài trợ toàn bộ kinh phí 1.000 tỉ đồng xây cầu, Nutifood còn đề xuất UBND TP.HCM cho phép đầu tư hệ thống chiếu sáng 3D mapping và không gian trải nghiệm trên cầu. Ngoài việc ngắm cảnh quan, người dân, du khách còn có cơ hội trải nghiệm đặc biệt tham gia các trò chơi mô phỏng 3D và tương tác trực tiếp với hệ radar cùng âm thanh được thiết kế bởi hệ thống 3D mapping có tương tác. Sau khi hoàn thành các hạng mục, khi có các sự kiện lớn, khu vực giữa cầu sẽ được "biến hóa" thành sân khấu trung tâm. Sân khấu này được lắp ráp nâng cao hơn lan can cầu, phục vụ biểu diễn nghệ thuật. Cùng với đó, hệ màn hình LED sẽ được lắp dọc 2 bên bờ sông, giúp người dân và du khách có thể theo dõi các màn biểu diễn nghệ thuật đỉnh cao, biến cây cầu thành điểm nhấn cảnh quan rực rỡ trên mặt nước khi về đêm.

Đánh giá cao cách tiếp cận đồng bộ của TP.HCM khi thúc đẩy xây dựng cầu nối song song với hình thành không gian ven bờ đông sông Sài Gòn, TS Hoàng Ngọc Lan (Viện Đô thị thông minh và quản lý, ĐH Kinh tế TP.HCM) nhấn mạnh cầu đi bộ "gánh" nhiệm vụ mở không gian đô thị, không gian văn hóa và thật sự có ý nghĩa khi bờ đông đã hình thành được quảng trường Thủ Thiêm. TP.HCM đang rất thiếu không gian công cộng nên mỗi dịp cuối tuần, lễ, tết, lượng người đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng rất đông. Nếu có cầu đi bộ nối sang phía Thủ Thiêm bên kia sông với những chỗ chơi mới, không gian mới thì đôi bờ sông có thể thu hút rất đông người dân và du khách. Từ đó, góp phần mở đô thị, hình thành biểu tượng mới, tạo tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội.